¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óvs¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡Û(¥»¥ó¥È ¥á¥ê¡¼¥º ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó 1-3(Á°È¾0-2)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥µ]¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥Ê(72Ê¬)
[¥Ü]¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é(14Ê¬)¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼(16Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼(83Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥µ]¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ó(10Ê¬)
[¥Ü]¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯(8Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(32Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼(78Ê¬)
´Ñ½°:31,037¿Í
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó 1-3(Á°È¾0-2)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥µ]¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥Ê(72Ê¬)
[¥Ü]¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é(14Ê¬)¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼(16Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼(83Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥µ]¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ó(10Ê¬)
[¥Ü]¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯(8Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(32Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼(78Ê¬)
´Ñ½°:31,037¿Í