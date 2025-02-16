º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³«ËëÀï¤Ï±«¤Ç»î¹çÃæ»ß¡¡16Æü¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç³«ºÅ
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ï¡¢14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç¥Õ¥é¡¼¥È¥ó¹»¤È¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤¬±«¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Ï5·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£Î©ÂçÀï¤Þ¤Ç50»î¹ç¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤Î¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÊÆÌîµåÀìÌç»ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤ÎÂç³ØÌîµå¡Ö¿·¿ÍÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊÆÂç³Øµå³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Õ¥é¡¼¥È¥ó¡¦¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë