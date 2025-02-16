¼ÖÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¿Æ»Ò3¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê5ºÐÃË»ù¤¬»àË´¡¡ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¡¡ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô
¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿Æ»Ò3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢·§Ã«»ÔÄÅÅÄ¿·ÅÄ¤ÎÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¼ÖÆâ¤Ë30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ1¿Í¤È¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò2¿Í¤¬¤¤¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¢§30Âå¤ÎÉã¿Æ¤È¢§10ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¢§5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ë³°½ý¤äÃå°á¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¤ÏÎýÃº¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÉã¿Æ¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Éã¿Æ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£