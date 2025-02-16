¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡¡ÖÅêÂÇÁö¡×ÀºÎÏÅª¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¾Ã²½¡¡°ìÎ¾ÆüÃæ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÍ½Äê
¡¡Á°Æü13Æü¤òµÙÍÜ¤Ë½¼¤Æ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ï¡ÖÅêÂÇÁö¡×¤Î¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ±¦ÏÓ¥·¡¼¥Ï¥ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°Îý½¬¸å¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼¼ÆâÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æºò½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤¿ÀÖ¤¤¾®·¿ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆâ³ÑÂÇ¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥Èµ°Æ»¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¡£¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¤âÎå¤ß¡¢Áö¹¶¼é¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤´¤í¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¡¢°ìÎ¾ÆüÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº£¸å¤ÎµÙÍÜÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤ÏÈà¤ÎÂÎÄ´¼¡Âè¡£Íè½µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³èÆ°¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤âÅê¼êÉüµ¢¸å¤ÎÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÎ¤Î²óÉü²áÄø¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¾å¤Ç¡¢Èà¤Ë¤ÏÂ¾Áª¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤À¡£ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£