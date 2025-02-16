¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÄÒ¤±¥Þ¥°¥í¤È¤á¤«¤Ö¤ÎÐ§¡× ¡Ö¶Ì¥Í¥®¤È¸üÍÈ¤²¤Î¼ÑÊª¡× ¡Ö¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤Î¥Ê¥á¥¿¥±¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
Ð§¤Ë¼ÑÊª¡¢ÏÂ¤¨Êª¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¸¥Î©¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼ç¿©¡ÛÄÒ¤±¥Þ¥°¥í¤È¤á¤«¤Ö¤ÎÐ§
ÄÒ¤±¥À¥ì¤Ëº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤Æ»ÝÌ£UP¡ª¡¡¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÌ£¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ëÐ§¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§574Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Þ¥°¥í  (¥µ¥¯)150~180g
¡ãÄÒ¤±¥À¥ì¡ä
  ¼ò  ¾®¤µ¤¸2
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸2
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸2
  º«ÉÛ  (5cm³Ñ)1Ëç
¤á¤«¤Ö  (Ì£ÉÕ¤±¤Ê¤·)2¥«¥Ã¥×
¤´ÈÓ  (¿æ¤­¤¿¤Æ)Ð§2ÇÕÊ¬
  ºî¤êÃÖ¤­´Å¿Ý  Âç¤µ¤¸1.5~2
  ÂçÍÕ  3~4Ëç
Íñ²«  2¸ÄÊ¬
¹ï¤ß¤Î¤ê  Å¬ÎÌ Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Þ¥°¥í¤Ï¸ü¤µ5mm¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¾®Æé¤Ë¡ãÄÒ¤±¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤µ¤»¤Æº«ÉÛ¤ò²Ã¤¨¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢¥Þ¥°¥í¤ò10Ê¬ÄÒ¤±¹þ¤à¡£

©E¥ì¥·¥Ô


ÂçÍÕ¤Ï¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥µ¥Ã¤È¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤´ÈÓ¤Ëºî¤êÃÖ¤­´Å¿Ý¤ò²Ã¤¨¡¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÂçÍÕ¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ´ï¤Ë(1)¤òÀ¹¤ê¡¢¤á¤«¤Ö¤ò¤Î¤»¤Æ¥Þ¥°¥í¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍñ²«¤ò¤Î¤»¤Æ¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÎý¤ê¥ï¥µ¥Ó¤òÅº¤¨¤ë¡£¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ãÄÒ¤±¥À¥ì¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¶Ì¥Í¥®¤È¸üÍÈ¤²¤Î¼ÑÊª
»Å¾å¤²¤Ë¥æ¥ºÈé¤ò»¶¤é¤¹¤³¤È¤ÇÉ÷Ì£UP¡ª

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§144Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¶Ì¥Í¥®  1¸Ä
¸üÍÈ¤²  (¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç)6~8¸Ä
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ÌÍ¤Ä¤æ  (2ÇÜÇ»½Ì)50ml
  ¿å  200ml
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
¥æ¥ºÈé  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¶Ì¥Í¥®¤ÏÉý1cm¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ ¸üÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¥æ¥ºÈé°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¶Ì¥Í¥®¤¬¤¯¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¼Ñ½Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥æ¥ºÈé¤ò»¶¤é¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤Î¥Ê¥á¥¿¥±¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨
¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤ò¤æ¤Ç¤ÆÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤Ê°ìÉÊ¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§84Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Û¥¦¥ì¥óÁð  1Â«
ÉÓÆþ¤ê¥Ê¥á¥¿¥±  Âç¤µ¤¸3
Âçº¬¤ª¤í¤·  1/2¥«¥Ã¥×
¥Ä¥Ê  (´Ì)35~40g

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤ÏÇ®Åò¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¿å¤Ë¼è¤ê¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ê¡¢Ä¹¤µ4cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ä¥Ê¤Ï¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢Ìý¤ò¤­¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Âçº¬¤Ï¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢·Ú¤¯¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Á´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô