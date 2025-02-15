9ÈÖµ¯ÍÑ¤Î¥á¥ê¡¼¥Î¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é2¥´¡¼¥ë¤ÎÂç³èÌö¡ª¡¡¹¶·â¿Ø¤ËÉé½ý¼ÔÁê¼¡¤°¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3³ÍÆÀ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î°ìÀï¡£¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï18°Ì¤È¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ìÀï¤Î»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢17°Ì¥¦¥ë¥Ö¥º¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸½ºß2°Ì¡£¼ó°Ì¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï7¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæÃÇ´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥É¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¤¬º£µ¨ÀäË¾¤Î²ø²æ¡£¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤ä¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤é¤ËÂ³¤¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¹¶·â¿Ø¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæº£Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
½øÈ×¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï8Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ÎÀäÌ¯¥Ñ¥¹¤Ë¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬È´¤±½Ð¤¹¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¡£°ìÊý¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¸åÊý¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¼éÈ÷¤òÇí¤¬¤¹¤È¡¢9Ê¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¦¥£¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥Ç¥£¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤¦¤¬¡¢GK¥é¥¸¥ã¤ÎÀµÌÌ¤Ë¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Èº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥ì¥¹¥¿¡¼¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£°ìÊý¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤à·Á¤È¸å¤í¤«¤é·Ò¤°»þ¤È»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤ò»î¤ß¤ë¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ç»î¹ç¤Ï¿Ê¤à¤â¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤â½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤º¡¢30Ê¬¤¬·Ð²á¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº¸±¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥¹¥¿¡¼¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢4-4-2¤ÎÌ©½¸¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«PAÆâ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï41Ê¬¡¢Â¼ó¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿±¦SB¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥×¥ì¥¤Â³¹ÔÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥©¥è¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£Á°È¾AT¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¡¦¥Ó¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¨¥ó¥Ç¥£¥Ç¥£¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏÈ³°¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤¤¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¼éÈ÷¿Ø¤â·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¸åÈ¾¤â¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢60Ê¬¤Ë¤Ï¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ì¥ï¥Í¥ê¤¬¹ë²÷¤Ëº¸Â¤ò¿¶¤ê¤Ì¤¯¤â¡¢Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤â¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ì¥¹¤òÃæ¿´¤Ë½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£
67Ê¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Æ°¤¯¡£ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÂå¤¨¤Æ¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤òºÇÁ°Àþ¤Ë¡£¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ë°Ü¤·¤¿¡£
72Ê¬¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë·èÄêµ¡¤¬¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¥¯¥í¥¹¡£ÀäÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¡£
74Ê¬¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¥¢¥¤¥§¥¦¤ËÂå¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥Õ¥£¡¼¡¦¥Þ¥ô¥£¥Ç¥£¥Ç¥£¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¤ËÂå¤¨¤Æ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤È¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤òÅêÆþ¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
75Ê¬¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ì¥ï¥Í¥ê¤¬±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î17ºÐ¤¬¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤â1ÅÀ¤¬±ó¤¤¡£
80Ê¬¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Î½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤Ë¥á¥ê¡¼¥Î¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤È¥Ñ¥È¥½¥ó¡¦¥À¥«¤òÅêÆþ¤·¡¢Á°¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¬¡¢86Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÆÀÅÀ¤¬¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥á¥ê¡¼¥Î¤¬·è¤á¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¡£¼ó°Ì¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ 0-2 ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÆÀÅÀ¼Ô
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÆÀÅÀ¼Ô
¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡Ê81Ê¬¡¢86Ê¬¡Ë