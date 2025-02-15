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GK 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë

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DF 15 ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É

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MF 7 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥ê¥Ü

MF 8 ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ó

MF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

MF 34 Welington

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FW 32 ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ì¥¢¥Á¥å

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GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼

DF 3 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥ó¥°

DF 16 ¿û¸¶Í³Àª

DF 21 ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼

DF 37 ¥¢¡¼¥á¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥é¡¦¥³¥È¥Á¥ã¥Ã¥×

MF 26 ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯

MF 29 A. Grønbæk

MF 33 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°

FW 19 ¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼

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GK 13 ¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬

DF 2 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó

DF 3 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º

DF 4 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯

DF 27 ¥¤¥ê¥¢¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼

MF 7 ¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹

MF 10 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼

MF 12 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹

MF 19 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È

MF 24 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç

FW 11 ¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é

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GK 40 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ç¥Ë¥¹

DF 45 M. Akinmboni

DF 48 M. Kinsey

MF 8 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥³¥Ã¥È

MF 16 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼

MF 47 B. Winterburn

FW 17 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥·¥Ë¥¹¥Æ¥é

FW 21 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥Ó¥½¥ó

FW 51 R. Rees-Dottin

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