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DF 8 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹

MF 6 J. Sands

MF 7 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó

MF 23 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤

MF 44 ¥·¡¼¥Ù¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó

FW 11 ¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó

FW 13 ¥Î¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¥Ï¥¦¥×¥È

FW 26 ¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥µ¡¼¥É

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GK 1 ¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥©¥ë

DF 21 ¥é¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ä¥«

DF 25 ¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥Ó¥¬¥ï

MF 16 ¥«¥ë¥í¡¦¥Ö¥«¥ë¥Õ¥¡

FW 9 A. Ceesay

FW 10 ¥À¥Í¥ë¡¦¥·¥Ê¥Ë

FW 17 ¥À¥Ý¡¦¥¢¥Õ¥©¥é¥ä¥ó

FW 18 ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹

FW 19 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¹

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GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë

DF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥È

DF 25 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢

DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼

DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼

MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²

MF 8 ¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó

MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©

MF 34 M. Röhl

MF 42 Æ²°ÂÎ§

FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼

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GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼

DF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ

DF 33 J. Makengo

DF 37 M. Rosenfelder

MF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼

MF 44 J. Manzambi

FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á

FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à

FW 26 ¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×

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