S¡¦¥Ñ¥¦¥êvs¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.15 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè22Àá](¥ß¥ì¥ó¥È¥¢¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
¢¨23:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥·¥ê
DF 4 ¥À¥ô¥£¥É¡¦¥Í¥á¥¹
DF 5 ¥Ï¥¦¥±¡¦¥Ð¡¼¥ë
DF 8 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹
MF 6 J. Sands
MF 7 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó
MF 23 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤
MF 44 ¥·¡¼¥Ù¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó
FW 11 ¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
FW 13 ¥Î¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¥Ï¥¦¥×¥È
FW 26 ¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥µ¡¼¥É
¹µ¤¨
GK 1 ¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥©¥ë
DF 21 ¥é¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ä¥«
DF 25 ¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥Ó¥¬¥ï
MF 16 ¥«¥ë¥í¡¦¥Ö¥«¥ë¥Õ¥¡
FW 9 A. Ceesay
FW 10 ¥À¥Í¥ë¡¦¥·¥Ê¥Ë
FW 17 ¥À¥Ý¡¦¥¢¥Õ¥©¥é¥ä¥ó
FW 18 ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹
FW 19 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¹
´ÆÆÄ
¥Ö¥ì¥Ã¥·¥ó¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼
[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë
DF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥È
DF 25 ¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢
DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼
DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼
MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²
MF 8 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©
MF 34 M. Röhl
MF 42 Æ²°ÂÎ§
FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼
¹µ¤¨
GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼
DF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼
MF 44 J. Manzambi
FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á
FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à
FW 26 ¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¹¥¿¡¼¥æ¥ê¥¢¥ó
¢¨23:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥·¥ê
DF 4 ¥À¥ô¥£¥É¡¦¥Í¥á¥¹
DF 5 ¥Ï¥¦¥±¡¦¥Ð¡¼¥ë
DF 8 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹
MF 6 J. Sands
MF 7 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó
MF 23 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤
MF 44 ¥·¡¼¥Ù¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó
FW 11 ¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
FW 13 ¥Î¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¥Ï¥¦¥×¥È
¹µ¤¨
GK 1 ¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥©¥ë
DF 21 ¥é¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ä¥«
DF 25 ¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥Ó¥¬¥ï
MF 16 ¥«¥ë¥í¡¦¥Ö¥«¥ë¥Õ¥¡
FW 9 A. Ceesay
FW 10 ¥À¥Í¥ë¡¦¥·¥Ê¥Ë
FW 17 ¥À¥Ý¡¦¥¢¥Õ¥©¥é¥ä¥ó
FW 18 ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹
FW 19 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¹
´ÆÆÄ
¥Ö¥ì¥Ã¥·¥ó¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼
[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë
DF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥È
DF 25 ¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢
DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼
DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼
MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²
MF 8 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©
MF 34 M. Röhl
MF 42 Æ²°ÂÎ§
FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼
¹µ¤¨
GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼
DF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼
MF 44 J. Manzambi
FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á
FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à
FW 26 ¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¹¥¿¡¼¥æ¥ê¥¢¥ó
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹