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01. So many members
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02. Sparkling Moon
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03. ¥Ñ¥·¥ç¥®¥é (11SOUL ver.)
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04. Peace¡ùÄ¶¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯ (11SOUL ver.)
ºî»ì¡§Hayato Yamamoto, Tayuto Nakasu / ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§MEGMETAL, Hayato Yamamoto
05. Träumerei (11SOUL ver.)
ºî»ì¡§¥¥ã¡¦¥Î¥ó / ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§KOTONOHOUSE
06. °ì²Æ (11SOUL ver.)
ºî»ì¡§µíÆù / ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÍºÇ·½õ
07. ÌöÆ° (11SOUL ver.)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§KOTONOHOUSE
08. ÎÞ¤ÏÉ÷¤Ë¡¢»×¤¤¤Ï²Î¤Ë (11SOUL ver.)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Misumi
09. ¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÁðÌî²ÚÍ¾»Ò / ÊÔ¶Ê¡§BLACK ALBATROSS
10. ROCK¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡ª (11SOUL ver.)
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2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
OPEN 16:00 / START 17:00
[½Ð±é] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / Æ¦¼Æ¤ÎÂç·²ÅÔÆâË¿½ê a.k.a. MONSTERIDOL
[Ìä] ¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
OPEN 16:00 / START 17:00
[½Ð±é] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / Æ¦¼Æ¤ÎÂç·²ÅÔÆâË¿½ê a.k.a. MONSTERIDOL
[Ìä] ¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹ 052-936-6041
¡ãWACK TOUR2025¡ÖGAZE a part of WACK TOUR¡×¡ä
2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity
OPEN 17:30 / START 18:30
[½Ð±é] ExWHYZ / GANG PARADE
[Ìä] KM MUSIC 045-201-9999
2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE24
OPEN 16:00 / START 17:00
[½Ð±é] BiTE A SHOCK / GANG PARADE
[Ìä] F.A.D YOKOHAMA 045-663-3842
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¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/wacktour/¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
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2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦Rensa
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
◼️2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE24
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] WESS info@wess.co.jp
◼️2025Ç¯4·î27Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE24
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä] WESS¡¡info@wess.co.jp
◼️2025Ç¯4·î29Æü(²Ð½Ë)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Bay Hall
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] KM MUSIC¡¡045-201-9999
◼️2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¦NEXS NIIGATA
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¡¡025-245-5100
◼️2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦THE BOTTOM LINE
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] ¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¡052-936-6041
◼️2025Ç¯5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾MONSTER
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] DUKE¹â¾¾¡¡087-822-2520
◼️2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦LIVE VANQUISH
open/start 15:00/16:00
[Ìä] Ì´ÈÖÃÏ ¹Åç 082-249-3571
◼️2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM LOGOS
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] BEA¡¡092-712-4221
◼️2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦BIG CAT
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] ¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¡06-6357-4400
◼️2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦Harbor Studio
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] ¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¡06-6357-4400
◼️2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku (TOKYO)
OPEN 17:00 / START 18:00
[Ìä] KM MUSIC¡¡045-201-9999
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