¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌî¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡¡µåÃÄ¸ø¼°SNS¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡¡¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÃÙ¤ì¤ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°X¤Ë¡¢¿ûÌî¤¬²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÎÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥µ¥é¥½¥¿¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó³«»Ï¤Ë¤ÏÉÔºß¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¨¥é¥¤¥¢¥¹GM¤Ï¡¢¹çÎ®¤Ï¡Ö½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î½¸¹çÆü¤«¤é3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡35ºÐ±¦ÏÓ¤ÏÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±GM¤Ï¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤À©µåÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍßÅª¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£