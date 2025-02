6月18日にメジャー3枚目のフルアルバム『GANG RISE』をリリースするGANG PARADEが、2月16日にアルバムからの先行配信として2023年・2024年リリースのシングル曲再録バージョン、そして最新曲「So many members」が収録されたアルバム『GANG RISE(Introduction)』をデジタルリリースした。「So many members」は”歌って踊って笑顔で帰ろう”をキャッチコピーに掲げるスリーピースロックバンド・超能力戦士ドリアンが作詞作曲編曲から演奏、コーラスまでフルプロデュースを行った新曲。GANG PARADEの大きな魅力の1つである”メンバーの多さ”をテーマに、GANG PARADEというグループや11人のメンバーを全く知らない人にもユーモラスに伝えるギャンパレ流自己紹介ソングとなっている。キャッチーなメロディーと耳に残る歌詞に加えメンバーコールのパートもあり、ライブで盛り上がれる楽曲となりそうだ。

デジタルアルバム『GANG RISE(Introduction)』には「So many members」とともに、2023年リリースの「Träumerei」「涙は風に、思いは歌に」、2024年リリースの「パショギラ」「躍動」「ROCKを止めるな!!」「一夏」「Peace☆超パニック」の7曲の現11人体制バージョンを含む既発の9曲も収録。3rdアルバム『GANG RISE』リリースへの期待を高め、現体制のGANG PARADEを”紹介する”一作となっている。また、4月19日からはGANG PARADE春のワンマンライブツアーも全国で開催が決定している。<リリース情報>GANG PARADEDigital Album『GANG RISE(Introduction)』https://gangparade.lnk.to/GANGRISEintro=収録曲=1. So many members作詞:やっさん / 作曲:けつぷり / 編曲:けつぷり2. Sparkling Moon作詞・作曲・編曲:不眠症3. パショギラ (11SOUL ver.)作詞・作曲・編曲:首藤義勝4. Peace☆超パニック (11SOUL ver.)作詞:Hayato Yamamoto, Tayuto Nakasu / 作曲・編曲:MEGMETAL, Hayato Yamamoto5. Träumerei (11SOUL ver.)作詞:キャ・ノン / 作曲・編曲:KOTONOHOUSE6. 一夏 (11SOUL ver.)作詞:牛肉 / 作曲・編曲:雄之助7. 躍動 (11SOUL ver.)作詞・作曲・編曲:KOTONOHOUSE8. 涙は風に、思いは歌に (11SOUL ver.)作詞・作曲・編曲:Misumi9. グッドラック・マイフューチャー作詞・作曲:草野華余子 / 編曲:BLACK ALBATROSS10. ROCKを止めるな!! (11SOUL ver.)作詞:上中丈哉 (THEイナズマ戦隊) / 作曲:久保裕行 (THEイナズマ戦隊) / 編曲:THEイナズマ戦隊GANG PARADEMajor 3rd Album『GANG RISE』2025年6月18日(水)発売商品予約リンク: https://gangparade.lnk.to/3rdAL品番:完全盤 WPCL-13637〜8 / 厳選盤 WPCL-13639価格:完全盤(2CD+Booklet)7700円(税込) / 厳選盤(1CD) 3300円(税込)収録内容:2024年にリリースしたシングル楽曲7曲の現体制11人バージョンに加え、新曲を多数収録予定。<ライブ情報>GANG PARADE春ツアー「GANG RISE TOUR」2025年4月19日(土)宮城・Rensa2025年4月26日(土)北海道・PENNY LANE242025年4月27日(日)北海道・PENNY LANE242025年4月29日(火祝)神奈川・Bay Hall2025年5月10日(土)新潟・NEXS NIIGATA2025年5月17日(土)愛知・THE BOTTOM LINE2025年5月24日(土)香川・高松MONSTER2025年5月25日(日)広島・LIVE VANQUISH2025年5月31日(土)福岡・DRUM LOGOS2025年6月7日(土)大阪・BIG CAT2025年6月8日(日)兵庫・Harbor Studio2025年6月15日(日)東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)GANG PARADE オフィシャルサイト:https://gangparade.jp/