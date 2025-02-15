ÊÆ¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬°ÛÎã¤Î²¤½£ÈãÈ½¡¡¹¤¬¤ë²¤ÊÆ¤ÎµµÎö
¡È¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¡É¤ËÀ¤³¦¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤¬ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë´ØÀÇÀïÎ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤â³èÈ¯¤Ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¡¢ÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê2·î15ÆüOA¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ë
¢£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¡ÊÆ¤ËÉÔËþ¤â
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤â¤È¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ê15Æü¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²¤½£¤Î¶¼°Ò¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¥Î¡¼¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÏÂÊ¿¤Ï¡Ë¿ô¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤È¥×¡¼¥Á¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÊª¤ÎÏÂÊ¿¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ÔÆ°¤Ï²æ¡¹¤ÎÍø±×¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤À¤¬ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÄäÀï¸ò¾Ä³«»Ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö»ýÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡£¿Í¤¬»à¤Ì¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò»ß¤á¡¢ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë·×²è¤¬É¬Í×¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢·³»ö»Ù±ç¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥Èµ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¡Ê15Æü¡Ë
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ÛÊª»ñ¸»¸¢±×¤Î50¡ó¤òÊÆ¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÃú½Å¤ËµñÈÝ¤·¤¿¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤â²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö·ÐºÑ´ØÏ¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Îµ¯Áð¤òÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¹ç°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³¶¨µÄ¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«³°¸ò¤Ë¾Ü¤·¤¤¾åÃÒÂç³Ø¡¦Á°ÅèÏÂ¹°¶µ¼ø
¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç°Â¿´¶¡Í¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò¼è°úºàÎÁ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÏÉð´ï»Ù±ç¤Î·ÑÂ³¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î²¤½£²½¡£²¤½£¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÃæ¤Ç1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¡¡°ÛÎã¤Î²¤½£ÈãÈ½
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡Ê14Æü¡Ë
¡Ö»ä¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¼°Ò¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ËÆâÉô¤«¤é¤Î¶¼°Ò¤À¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤Ç¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¿Ê¤àSNS¤òµ¬À©¤¹¤ëÆ°¤¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Íè½µËö¤ËÁíÁªµó¤ò¤Ò¤«¤¨¤ë¥É¥¤¥Ä¡£°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¶Ë±¦À¯ÅÞ¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÌò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡ÊÀè·î¡Ë
¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥ï¥¤¥Ç¥ë¶¦Æ±ÅÞ¼ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Áªµó½¸²ñ¤Ç»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡£¥Ê¥Á¥¹¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×À¯ÅÞ¤¬¡¢¶Ë±¦À¯ÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¡ÊËÉ²ÐÊÉ¡Ë¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¡£
¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¡Ê14Æü¡Ë
¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÀ»¤Ê¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥É¥¤¥Ä¤ÎÀ¯¸¢Â¦¤«¤é¤ÏÈòÆñ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ô¥¹¥È¥ê¥¦¥¹¹ñËÉÁê¡Ê14Æü¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡×
¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö»ä¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁ´¤¯Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÉÔÌû²÷¤À¡×
¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î±ÇÁü¤Ë¡ÖMAKE¡¡EUROPE¡¡GREAT¡¡AGAIN¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦ÅìÌîÆÆ»Ò ¶µ¼ø
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ÏºÆÅý°ì¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÊË¤«¤Ê¡ËÀ¾¤È¡Ê¶ì¤·¤¤¡ËÅì¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÂ¦¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤Î¼õ¤±»®¤Ë¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡×¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë¡¢¤à¤·¤íÊ²¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ê¤É¤¬Áªµó²ðÆþ¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¡¢Á´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤È¤«²ÁÃÍ´Ñ¤È¤«¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎG8Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê13Æü¡Ë
¡Ö¡ÊG8¤È¤·¤Æ¡ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥í¥·¥¢¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦ÅìÌîÆÆ»Ò ¶µ¼ø
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¡¢¹ñºÝÌäÂê¤ÏÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²ò·è¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÈà¤Î¹ñºÝÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èÊýË¡¤¬Èó¾ï¤ËÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ
¹âÅçºÌ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÃ¥¤ï¤ì¤¿ÎÎÅÚ¡×¤Î¹ÔÊý¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢12Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬2014Ç¯º¢¤ÎÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÌá¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡ÊÆîÉô¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤òÊ»¹ç¤µ¤ì¤¿¡Ë2014Ç¯°ÊÁ°¤Î¹ñ¶¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤À¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤¹¤ëÁ°¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤Îµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤È¤â¼è¤ì¤ë¸«²ò¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìøß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÎÅÚÌäÂê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡Ìøß·½¨É×»á
¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤¤¤ÞÀ©°µ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÎÅÚ¤ò½ä¤ë¼è¤ê°ú¤¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÉÔÍø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎNATO²ÃÌÁ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤ÏÉÔ²ÄµÕÅª¡×¤Ç¡¢»þ´ü¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â²ÃÌÁ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ìÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¶Ë¤á¤ÆÈÝÄêÅª¤ÇÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÎÅÚ¤ò½ä¤ëÌäÂê¡¢¤½¤ì¤«¤éNATO²ÃÌÁ¤ò½ä¤ëÌäÂê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¡ÊÆ¤ËÉÔËþ¤â
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤â¤È¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²¤½£¤Î¶¼°Ò¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¥Î¡¼¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÏÂÊ¿¤Ï¡Ë¿ô¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤È¥×¡¼¥Á¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÊª¤ÎÏÂÊ¿¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ÔÆ°¤Ï²æ¡¹¤ÎÍø±×¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤À¤¬ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÄäÀï¸ò¾Ä³«»Ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö»ýÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡£¿Í¤¬»à¤Ì¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò»ß¤á¡¢ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë·×²è¤¬É¬Í×¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢·³»ö»Ù±ç¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥Èµ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¡Ê15Æü¡Ë
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ÛÊª»ñ¸»¸¢±×¤Î50¡ó¤òÊÆ¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÃú½Å¤ËµñÈÝ¤·¤¿¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤â²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö·ÐºÑ´ØÏ¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Îµ¯Áð¤òÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¹ç°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³¶¨µÄ¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«³°¸ò¤Ë¾Ü¤·¤¤¾åÃÒÂç³Ø¡¦Á°ÅèÏÂ¹°¶µ¼ø
¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç°Â¿´¶¡Í¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò¼è°úºàÎÁ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÏÉð´ï»Ù±ç¤Î·ÑÂ³¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î²¤½£²½¡£²¤½£¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÃæ¤Ç1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¡¡°ÛÎã¤Î²¤½£ÈãÈ½
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡Ê14Æü¡Ë
¡Ö»ä¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¼°Ò¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ËÆâÉô¤«¤é¤Î¶¼°Ò¤À¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤Ç¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¿Ê¤àSNS¤òµ¬À©¤¹¤ëÆ°¤¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Íè½µËö¤ËÁíÁªµó¤ò¤Ò¤«¤¨¤ë¥É¥¤¥Ä¡£°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¶Ë±¦À¯ÅÞ¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÌò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡ÊÀè·î¡Ë
¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥ï¥¤¥Ç¥ë¶¦Æ±ÅÞ¼ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Áªµó½¸²ñ¤Ç»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡£¥Ê¥Á¥¹¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×À¯ÅÞ¤¬¡¢¶Ë±¦À¯ÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¡ÊËÉ²ÐÊÉ¡Ë¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¡£
¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¡Ê14Æü¡Ë
¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÀ»¤Ê¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥É¥¤¥Ä¤ÎÀ¯¸¢Â¦¤«¤é¤ÏÈòÆñ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ô¥¹¥È¥ê¥¦¥¹¹ñËÉÁê¡Ê14Æü¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡×
¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö»ä¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁ´¤¯Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÉÔÌû²÷¤À¡×
¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î±ÇÁü¤Ë¡ÖMAKE¡¡EUROPE¡¡GREAT¡¡AGAIN¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦ÅìÌîÆÆ»Ò ¶µ¼ø
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ÏºÆÅý°ì¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÊË¤«¤Ê¡ËÀ¾¤È¡Ê¶ì¤·¤¤¡ËÅì¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÂ¦¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤Î¼õ¤±»®¤Ë¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡×¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë¡¢¤à¤·¤íÊ²¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ê¤É¤¬Áªµó²ðÆþ¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¡¢Á´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤È¤«²ÁÃÍ´Ñ¤È¤«¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎG8Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê13Æü¡Ë
¡Ö¡ÊG8¤È¤·¤Æ¡ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥í¥·¥¢¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦ÅìÌîÆÆ»Ò ¶µ¼ø
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¡¢¹ñºÝÌäÂê¤ÏÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²ò·è¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÈà¤Î¹ñºÝÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èÊýË¡¤¬Èó¾ï¤ËÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ
¹âÅçºÌ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÃ¥¤ï¤ì¤¿ÎÎÅÚ¡×¤Î¹ÔÊý¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢12Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬2014Ç¯º¢¤ÎÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÌá¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡ÊÆîÉô¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤òÊ»¹ç¤µ¤ì¤¿¡Ë2014Ç¯°ÊÁ°¤Î¹ñ¶¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤À¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤¹¤ëÁ°¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤Îµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤È¤â¼è¤ì¤ë¸«²ò¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìøß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÎÅÚÌäÂê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡Ìøß·½¨É×»á
¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤¤¤ÞÀ©°µ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÎÅÚ¤ò½ä¤ë¼è¤ê°ú¤¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÉÔÍø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎNATO²ÃÌÁ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤ÏÉÔ²ÄµÕÅª¡×¤Ç¡¢»þ´ü¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â²ÃÌÁ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ìÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¶Ë¤á¤ÆÈÝÄêÅª¤ÇÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÎÅÚ¤ò½ä¤ëÌäÂê¡¢¤½¤ì¤«¤éNATO²ÃÌÁ¤ò½ä¤ëÌäÂê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×