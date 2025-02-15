È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡©¡Öº£²Æ¤â¹âÃÍ¤Î²ÄÇ½À¡×»ØÅ¦¤â
²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¡Ê2·î15ÆüOA¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
¢£ÅÔÆâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡ÖºÇÂç120±ßÃÍ¾å¤²¡×
15Æü¡¢¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡×¡£
¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤Ë¡Ö¥µ¥±¡×¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¡¢³¤ÂÝ¤ÇÊñ¤à¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡£¤½¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬2024Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤éµÞ·ã¤Ë¹âÆ¡£º£Ç¯1·î¤Ï¡¢5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2024Ç¯¤Î¤ª¤è¤½1.7ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ2024Ç¯12·î¤«¤é¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î²Á³Ê¤ò20±ß¤«¤é120±ßÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ë¤®¤êÊÆÇÀ±à¡¡ÃæÈøµÁµ®Å¹Ä¹
¡Ö¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¡Ë¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÊýË¡¤·¤«Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×
¢£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¸ú²Ì¤Ï¡È¸ÂÄêÅª¡É¤«¡Öº£²Æ¤â¹âÃÍ¤Î²ÄÇ½À¡×
¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¹âÆ¤ÎÍÞÀ©¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¯ÉÜ¤Ï14Æü¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò21Ëü¥È¥óÊü½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Áá¤±¤ì¤Ð¡¢3·î²¼½Ü¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¤ÇÇÀÀ¯¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÊÆÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤ËµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÔ½ë¤ÇÉÔºî¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿¤éÂ¿Ê¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢£¥³¥áÉÔÂ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡È¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¡É¡©
¤Ê¤¼¥³¥áÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í×°ø¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¡É¤Ç¤¹¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Ö¤â¤¦¼ûÍ×¤Ô¤Ã¤¿¤·¤Ë¥³¥á¤òÀ¸»º¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ìÄê¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸»ºÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÇÑ»ß¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¹ñ¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ûµë¸«ÄÌ¤·¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬À¸»ºÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤«¤é¤ÎÅ¾ºî¤Ë¡ÖÊä½õ¶â¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¥³¥á¤Î¡ÈÀ¸»ºÄ´À°¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Ö¥³¥á¤Î¼ûÍ×¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸»º¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë¤È¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤«¤é¥³¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ðº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×
2023Ç¯»º¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢661Ëü¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¼ûÍ×ÎÌ¤Ï705Ëü¥È¥ó¤È¼ûÍ×¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¿Í°ÙÅª¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤ËµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³¥áÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÍè¤Ï¥³¥á¤ò°·¤ï¤Ê¤¤¶È¼Ô¤¬Çã¤¤Àê¤á¤Æ¡ÖÇä¤ê»þ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£
¹¾Æ£ Âó ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê3Æü¡Ë
¡ÖÅêµ¡Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÀ¤é¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Öº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê¡È¸ºÈ¿À¯ºö¡É¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤½¤³¤Ç¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤â²¼¤¬¤ë¡×
¡þ
¹âÅçºÌ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
È÷ÃßÊÆ¤Ï3·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤éÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÄÁÒÊþ´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§
15Æü¸áÁ°Ãæ¤ËÅÔÆâ¿ô¤«½ê¤Î¤ªÅ¹¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤Þ¤ÀÈ÷ÃßÊÆ½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼ÂºÝ²Á³Ê¤¬²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡ÖÀ¯ÉÜÈ¯É½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀËÜ¼Ò¤«¤é¤Î¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Î¾®Àî¿¿Ç¡½õ¶µ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÇä¤ê½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÁá¤á¤ËÍø±×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÎÈ¯É½¤ÇÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤Ð3·îÃæ½Ü¤´¤í¤Ë¤Ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊÆ¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Ê¤É¤«¤é²¼¤ê»Ï¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡È¡»¡»»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡É¤Ê¤É»ºÃÏ¤äÉÊ¼ï¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²Á³Ê¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï¸½ºß4000±ßÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö3800±ß¤«¤é3900±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀ¯ºöÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾®Àî½õ¶µ¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅçºÌ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
È÷ÃßÊü½Ð¤ÎÈ¯É½¤ÇÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìøß·¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÌøß·½¨É×»á¡§
3800±ßÄøÅÙ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢À®¸ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï²Á³Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤ÈÊÆ¤òÇä¤ê½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´ÍýÀï¤Î¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊÆ¤¬Åêµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÆ¤ò¤á¤°¤ëÀ¯ºö¤½¤Î¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ÅÔÆâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡ÖºÇÂç120±ßÃÍ¾å¤²¡×
15Æü¡¢¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡×¡£
¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤Ë¡Ö¥µ¥±¡×¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¡¢³¤ÂÝ¤ÇÊñ¤à¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡£¤½¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬2024Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤éµÞ·ã¤Ë¹âÆ¡£º£Ç¯1·î¤Ï¡¢5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2024Ç¯¤Î¤ª¤è¤½1.7ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ2024Ç¯12·î¤«¤é¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î²Á³Ê¤ò20±ß¤«¤é120±ßÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¡Ë¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÊýË¡¤·¤«Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×
¢£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¸ú²Ì¤Ï¡È¸ÂÄêÅª¡É¤«¡Öº£²Æ¤â¹âÃÍ¤Î²ÄÇ½À¡×
¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¹âÆ¤ÎÍÞÀ©¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¯ÉÜ¤Ï14Æü¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò21Ëü¥È¥óÊü½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Áá¤±¤ì¤Ð¡¢3·î²¼½Ü¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¤ÇÇÀÀ¯¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÊÆÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤ËµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÔ½ë¤ÇÉÔºî¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿¤éÂ¿Ê¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢£¥³¥áÉÔÂ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡È¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¡É¡©
¤Ê¤¼¥³¥áÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í×°ø¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¡É¤Ç¤¹¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Ö¤â¤¦¼ûÍ×¤Ô¤Ã¤¿¤·¤Ë¥³¥á¤òÀ¸»º¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ìÄê¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸»ºÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÇÑ»ß¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¹ñ¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ûµë¸«ÄÌ¤·¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬À¸»ºÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤«¤é¤ÎÅ¾ºî¤Ë¡ÖÊä½õ¶â¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¥³¥á¤Î¡ÈÀ¸»ºÄ´À°¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Ö¥³¥á¤Î¼ûÍ×¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸»º¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë¤È¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤«¤é¥³¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ðº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×
2023Ç¯»º¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢661Ëü¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¼ûÍ×ÎÌ¤Ï705Ëü¥È¥ó¤È¼ûÍ×¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¿Í°ÙÅª¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤ËµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³¥áÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÍè¤Ï¥³¥á¤ò°·¤ï¤Ê¤¤¶È¼Ô¤¬Çã¤¤Àê¤á¤Æ¡ÖÇä¤ê»þ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£
¹¾Æ£ Âó ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê3Æü¡Ë
¡ÖÅêµ¡Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÀ¤é¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡»³²¼°ì¿Î ¸¦µæ¼ç´´
¡Öº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê¡È¸ºÈ¿À¯ºö¡É¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤½¤³¤Ç¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤â²¼¤¬¤ë¡×
¡þ
¹âÅçºÌ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
È÷ÃßÊÆ¤Ï3·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤éÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÄÁÒÊþ´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§
15Æü¸áÁ°Ãæ¤ËÅÔÆâ¿ô¤«½ê¤Î¤ªÅ¹¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤Þ¤ÀÈ÷ÃßÊÆ½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼ÂºÝ²Á³Ê¤¬²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡ÖÀ¯ÉÜÈ¯É½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀËÜ¼Ò¤«¤é¤Î¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Î¾®Àî¿¿Ç¡½õ¶µ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÇä¤ê½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÁá¤á¤ËÍø±×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÎÈ¯É½¤ÇÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤Ð3·îÃæ½Ü¤´¤í¤Ë¤Ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊÆ¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Ê¤É¤«¤é²¼¤ê»Ï¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡È¡»¡»»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡É¤Ê¤É»ºÃÏ¤äÉÊ¼ï¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²Á³Ê¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï¸½ºß4000±ßÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö3800±ß¤«¤é3900±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀ¯ºöÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾®Àî½õ¶µ¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅçºÌ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
È÷ÃßÊü½Ð¤ÎÈ¯É½¤ÇÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìøß·¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÌøß·½¨É×»á¡§
3800±ßÄøÅÙ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢À®¸ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï²Á³Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤ÈÊÆ¤òÇä¤ê½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´ÍýÀï¤Î¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊÆ¤¬Åêµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÆ¤ò¤á¤°¤ëÀ¯ºö¤½¤Î¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£