¥Ï¥Þ¥¹¡¢¿·¤¿¤Ë3¿Í¤Î¿Í¼Á²òÊü¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â369¿Í¤ò¼áÊü
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï15Æü¡¢¿·¤¿¤Ë3¿Í¤Î¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ï¡¢¿É¤¦¤¸¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç15Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¿Í¼Á¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ3¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ19¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â·ºÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¼ýÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í369¿Í¤ò¼áÊü¤·¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ï¥Ð¥¹¤Ç¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì»þ¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤¬¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿²òÊü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¿Í¼Á¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤òÇË´þ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â·³¤ÎÂÖÀª¤ò¶¯²½¤·ÀïÆ®ºÆ³«¤ËÈ÷¤¨¤ë»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤ÎÇË¤¿¤ó¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£