このおねだり、強すぎる…! YouTubeチャンネル「Stray Paws Clips」では、猫がなでてもらうためにかわいくお願いする様子が配信され、動画のコメント欄には「このおねだりには抵抗できないな」「こんなかわいい表情はずるい」などの声が続出しました。

ズボンのポケットを前足で…

注目を集めたのは「Stray cat asking for affection in a cute way」という動画。

ベンチから投稿者さんを見つめる1匹の猫ちゃん。どうやらなでてほしいようで、投稿者さんの方へと身を乗り出します。そんなかわいらしい姿を見た投稿者さんは、頭や背中をなでなで。猫ちゃんも、何ともうれしそうな表情を浮かべます。人懐っこい様子を見ると野良猫ではなく、迷子の猫ちゃんなのでしょうか。

優しくなでられてご満悦の猫ちゃん。ひとしきりなでてもらってもその場を離れようとしません。それどころか、猫ちゃんはつぶらな瞳で投稿者さんに訴えかけます。「もっと! もっとなでてニャ〜!」そんな声が猫ちゃんから聞こえてきそう。

猫ちゃんの愛らしいおねだりはさらに続きます。「手を出してニャ〜」とばかりに、投稿者さんが手を入れているズボンのポケットを前足でポンポンポン。手を出すようにと促します。

この姿には投稿者さんもメロメロ。こんなにかわいく要求されたら、誰だっていっぱいなでてあげたくなってしまいますよね。投稿者さんがポケットから手を出すやいなや、スルリと手の中にすべり込む猫ちゃん。再び投稿者さんからなでてもらうことに成功し……という展開です。

おねだりを熟知した猫ちゃんのしぐさに、視聴者からは「なんてキュートな猫ちゃんなの! 自分の美貌を分かってる」「こんなにかわいい目で見つめられて、なでずにいられる人いるの?」など、猫ちゃんの愛らしさに多数のコメントが寄せられていました。“小悪魔”な猫ちゃんに皆さん完敗だったようですね。ぜひ動画で、その“小悪魔っぷり”をチェックしてみてください。