¡ÖÍ§Ã£¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
°ìÅÙ¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¸¤á¤È¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿Í¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Ò¤É¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤Ë¤¤¤¸¤á¤Î·Ð¸³¤òË½Ïª
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¡¢¥¯¥é¥¹¤Î½÷»Ò¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡¢¡Ø¥¥â¥¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¤º¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ëÆü³¹¤Ç¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ÏÈà»á¤È°ì½ï¤Ç¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¡¼¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Èà»á¤Ï¡ØÍ§Ã£¡©¡Ù¤È¤¿¤º¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç´ÖÈ±¤òÆþ¤ì¤º¡ØÍ§Ã£¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ù¡Ø»ä¤³¤Î¿Í¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯À¼¤Ê¤ó¤«¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Í¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¡£Èà»á¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦ÀÜµÒ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Ë
¢¦ Èà»á¤ÎÁ°¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤»Ò¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¡¢¸µ¡¹¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤ë¤ÇËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶Éñ¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¼Õ¤ë¤Î¤¬Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£