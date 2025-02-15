¥Û¥é¡¼·ù¤¤¤Îºî¼Ô¤¬8Ç¯¤«¤±¤¿¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡¢Nintendo SwitchÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê
¡¡¥Û¥é¡¼·ù¤¤¤Îºî¼Ô¡¦Üô¡¹»á¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç8Ç¯´Ö¤òÈñ¤ä¤·³«È¯¡¦´°À®¤µ¤»¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¡õ¿·µ¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Nintendo SwitchÈÇ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£³«È¯¤ÏGotcha Gotcha Games¡¢¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏGotcha Gotcha Games¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡ÙNintendo SwitchÈÇ¤ÎÆÃÊóPV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü´Ö¤Ç10Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÃ£À®¤·¡¢2025Ç¯2·î¸½ºß55Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿RTA in JAPAN¤Ç¤Ïºî¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÇÂ®¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±»þÀÜÂ³9Ëü¤òÆÍÇË¤·¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤À¡£
¡¡Nintendo SwitchÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¹õÂô¤È¤â¤è¡Ê¥¹¡¼¥ºÌò¡Ë¡¢²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡Ê¥ì¥È¥íÌò¡Ë¡¢º´Æ£ÁïÈþ¡Ê¥ë¥ëÌò¡Ë¡¢Å£µÜÍý·Ã¡Ê¥¥Æ¥£Ìò¡Ë¡¢¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¡Ê¥¯¥ê¥¹Ìò¡Ë¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥ó5¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¼ÂÁõ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥È¤Î¥²¡¼¥àÀ©ºî¤ÏÜô¡¹»á¼«¤é¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤Û¤«¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äº£²óÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈCG¤âÄÉ²Ã¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊóPV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Nintendo SwitchÈÇÈ¯Çä·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æºî¼Ô¡¦Üô¡¹»á¤È¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£Üô¡¹»á¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ØÌ¿¤¬½É¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¡¢Çã¤¨¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Ëá¤¾å¤²¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶Æ°¤ÎÄøÅÙ¤¬·å°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¯¤é¤¤¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿Êý¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ´¶Æ°¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNintendo SwitchÈÇ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¡£
Üô¡¹»á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹õÂô¤È¤â¤è¡Ê¥¹¡¼¥ºÌò¡Ë
³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ»ß¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°¦¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¢£²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡Ê¥ì¥È¥íÌò¡Ë
ÀÅ¤«¤Ç¡¢åºÎï¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¡£ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Î»×¤¤½Ð¤òºÌ¤ëÀ¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£º´Æ£ÁïÈþ¡Ê¥ë¥ëÌò¡Ë
¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢µ¤·Ú¤ËºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼·ù¤¤¤¬ºî¤ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´¼æ¤«¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ª¥Û¥é¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¶ì¼ê¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÈëÌ©¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å£µÜÍý·Ã¡Ê¥¥Æ¥£Ìò¡Ë
ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Ì£¤Î¤¢¤ë¶õµ¤¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¡Ê¥¯¥ê¥¹Ìò¡Ë
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹Ìò¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï´û¤Ë¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤ò¥×¥ì¥¤ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ü¥¤¥¹¤¬¤Ä¤¤¤¿º£ºî¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤Þ¤¿³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×°¦°î¤ì¤¿³§ÍÍ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤¬¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤«¤éÂÎ¸³¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢¸µ¡¹¸Ä¿Í¤ÇYouTubeÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤â¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯¥×¥ì¥¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤«¤é¡¢ÇÛ¿®¤ò¸¶ºî¼Ô¤ÎÜô¡¹¤µ¤ó¤¬¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥ê¥¹Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·Ð°Þ¤Çº£ºî¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ï¤«1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¶¼°Ò¤ÎDL¿ô¡¢¿ô¡¹¤ÎÅ¸³«¡¢RTA¡Ê¾Ð¡ËÅù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê»öµ¯¤¤ë¤ó¤À¡Ä¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë1ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Üô¡¹¡Ê¥²¡¼¥àºî¼Ô¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌ¿¤¬½É¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¡¢Çã¤¨¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Ëá¤¾å¤²¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶Æ°¤ÎÄøÅÙ¤¬·å°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¯¤é¤¤¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿Êý¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ´¶Æ°¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìËç³¨¤òÉÁ¤¤Ê¤ª¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥×¤âåºÎï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ð¤è¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡ÙNintendo SwitchÈÇ¤ÎÆÃÊóPV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü´Ö¤Ç10Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÃ£À®¤·¡¢2025Ç¯2·î¸½ºß55Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿RTA in JAPAN¤Ç¤Ïºî¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÇÂ®¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±»þÀÜÂ³9Ëü¤òÆÍÇË¤·¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Nintendo SwitchÈÇÈ¯Çä·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æºî¼Ô¡¦Üô¡¹»á¤È¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£Üô¡¹»á¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ØÌ¿¤¬½É¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¡¢Çã¤¨¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Ëá¤¾å¤²¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶Æ°¤ÎÄøÅÙ¤¬·å°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¯¤é¤¤¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿Êý¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ´¶Æ°¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNintendo SwitchÈÇ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¡£
Üô¡¹»á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹õÂô¤È¤â¤è¡Ê¥¹¡¼¥ºÌò¡Ë
³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ»ß¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°¦¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¢£²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡Ê¥ì¥È¥íÌò¡Ë
ÀÅ¤«¤Ç¡¢åºÎï¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¡£ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Î»×¤¤½Ð¤òºÌ¤ëÀ¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£º´Æ£ÁïÈþ¡Ê¥ë¥ëÌò¡Ë
¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢µ¤·Ú¤ËºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼·ù¤¤¤¬ºî¤ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´¼æ¤«¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ª¥Û¥é¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¶ì¼ê¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÈëÌ©¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å£µÜÍý·Ã¡Ê¥¥Æ¥£Ìò¡Ë
ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Ì£¤Î¤¢¤ë¶õµ¤¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¡Ê¥¯¥ê¥¹Ìò¡Ë
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹Ìò¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï´û¤Ë¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤ò¥×¥ì¥¤ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ü¥¤¥¹¤¬¤Ä¤¤¤¿º£ºî¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤Þ¤¿³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×°¦°î¤ì¤¿³§ÍÍ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤¬¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤«¤éÂÎ¸³¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢¸µ¡¹¸Ä¿Í¤ÇYouTubeÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤â¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯¥×¥ì¥¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤«¤é¡¢ÇÛ¿®¤ò¸¶ºî¼Ô¤ÎÜô¡¹¤µ¤ó¤¬¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥ê¥¹Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·Ð°Þ¤Çº£ºî¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ï¤«1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¶¼°Ò¤ÎDL¿ô¡¢¿ô¡¹¤ÎÅ¸³«¡¢RTA¡Ê¾Ð¡ËÅù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥¢¥¯¤ª¤É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê»öµ¯¤¤ë¤ó¤À¡Ä¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë1ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Üô¡¹¡Ê¥²¡¼¥àºî¼Ô¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌ¿¤¬½É¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌ¿¡¢Çã¤¨¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Ëá¤¾å¤²¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶Æ°¤ÎÄøÅÙ¤¬·å°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¯¤é¤¤¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿Êý¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ´¶Æ°¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìËç³¨¤òÉÁ¤¤Ê¤ª¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥×¤âåºÎï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ð¤è¡£