¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤êÊÝ¸±¶â¤ò»È¤¤¹þ¤ß¡Ä¡ÄÇ¯¶â¤â¤í¤¯¤Ë¤Ê¤¤µÁÊì¡Ê80ºÐ¡Ë¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ò¹Ô¡×¤È¤Ï
2024Ç¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï426Ëü±ß¡£ÃËÀ¤Ï481Ëü±ß¡¢½÷À¤Ï366Ëü±ß¤È¤Þ¤À¤Þ¤À³Êº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö2023Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï¡¢524Ëü2000±ß¤À¤¬¡¢À¸³è°Õ¼±¤È¤·¤Æ¤ÏÌó6³ä¤¬¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿µÁÊì¤¬µÞ¤Ë»ä¤ò±ó¤¶¤±¡Öºâ»ºÁÀ¤¤¤Î½÷¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¡Äµ¿ÏÇ¤òÀ¸¤ó¤À°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¡Ê48ºÐ¡Ë¡£5ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤â¤É¤â¡¢º£¤Ï¸µµ¤¤À¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÉÂµ¤¤Ç¤â¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯²È¤¬·¹¤¯¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï70Âå¸åÈ¾¤Ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤ÏÉ×¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£µÁÉã¤Ï10Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤Ï80ºÐ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÁÊì¤¬·ÐºÑ´ÑÇ°¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÉ×¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅÜ¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤ËÀä±ï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢µÁÊì¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢»þ¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï·ëº§¤·¤¿¤³¤í¡¢µÁÊì¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ë»÷¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢µÁÊì¤Î¤³¤È¤ÏÈò¤±Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
É×¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ï¤í¤¯¤ËÇ¯¶â¤â¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È·î¡¹¡¢¿ôËü±ß¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¤È¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ï½µËö¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÊ¬¤òÊì¿Æ¤ËÁ÷¤ë¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£¼Â¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Ï³ä¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½µ¤Ë2¡¢3²ó¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¡¢¸áÁ°ÍÍ¾õÂÖ¡£¤·¤«¤âµÊÃãÅ¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢»þ¡¹¿ì¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Ï»ä¤ËÈ¿¹³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¸À¤¦¤È¡Ø¤â¤¦Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤éÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ù¤È¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ì¼¤âÌµÍý¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£1Ç¯¤â¤¿¤¿¤º¤ËÂÎ¤ò²õ¤·¤ÆÆþ±¡¤¹¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âà±¡¤·¤Æ¼«ÂðÎÅÍÜ¤ò¤¹¤ë¤ä¤Ä¤ì¤¿Ì¼¤ò¸«¤ë¤Ë¸«¤«¤Í¤Æ¡¢¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÂ¤·¤Ë¤ÈÉ×¤«¤é¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£Ì¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»þ¡¹µÁÊì¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤È»ä¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤·¤ÆµÁÊì¤¬»ä¤Î°¸ý¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤ÈÌ¼¤ËÁÊ¤¨¡¢Ì¼¤¬¤½¤ì¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆµÁÊì¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÉ×¤ÏÌ¼¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âµÁÊì¤¬¿á¤¹þ¤ó¤À»ä¤Î°¸ý¤Ï±³¤Ð¤«¤ê¡£Ì¼¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ç¯¤·¤¿µÁÊì¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¹¤ò¶¼¤¹¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¤È¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ËÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»ä¤¬¸À¤¦¤È¡¢É×¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¤È¡×
·ë¶É¡¢É×¤Ï¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤ÆÊì¿Æ¤ò¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤¿¡£·ù¤¬¤Ã¤¿Êì¿Æ¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ì¼¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤é¡¢ÀåÂÇ¤Á¤·¤Ê¤¬¤éÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ×¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼ÂÊì¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£º£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ÈÄí¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿´¤ò³«¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¡¢É×¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¤¤¤¤Ì¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤È¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿µÁÊì¤¬µÞ¤Ë»ä¤ò±ó¤¶¤±¡Öºâ»ºÁÀ¤¤¤Î½÷¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¡Äµ¿ÏÇ¤òÀ¸¤ó¤À°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï
¶ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËèÆü¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Ï¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É×¤ÏÃæ·ø´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤´Ö¤¬¸À¤¦¤Û¤ÉµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·ðÌó¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Î¥í¡¼¥ó¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤·¡¢Ì¼¤Ë¤Ï°ìÉô¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉ×¤È»ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¤É¤¦¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï70Âå¸åÈ¾¤Ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤ÏÉ×¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£µÁÉã¤Ï10Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤Ï80ºÐ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÁÊì¤¬·ÐºÑ´ÑÇ°¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
µÁÊì¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°É×¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊì¿Æ¤ò°ú¤¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬Êì¤ÏµñÀä¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿²È¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Î¤Á¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅÜ¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤ËÀä±ï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢µÁÊì¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢»þ¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï·ëº§¤·¤¿¤³¤í¡¢µÁÊì¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ë»÷¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢µÁÊì¤Î¤³¤È¤ÏÈò¤±Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
É×¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ï¤í¤¯¤ËÇ¯¶â¤â¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È·î¡¹¡¢¿ôËü±ß¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¤È¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ï½µËö¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÊ¬¤òÊì¿Æ¤ËÁ÷¤ë¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£¼Â¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Ï³ä¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì¼¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ëµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½µ¤Ë2¡¢3²ó¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¡¢¸áÁ°ÍÍ¾õÂÖ¡£¤·¤«¤âµÊÃãÅ¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢»þ¡¹¿ì¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Ï»ä¤ËÈ¿¹³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¸À¤¦¤È¡Ø¤â¤¦Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤éÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ù¤È¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ì¼¤âÌµÍý¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£1Ç¯¤â¤¿¤¿¤º¤ËÂÎ¤ò²õ¤·¤ÆÆþ±¡¤¹¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âà±¡¤·¤Æ¼«ÂðÎÅÍÜ¤ò¤¹¤ë¤ä¤Ä¤ì¤¿Ì¼¤ò¸«¤ë¤Ë¸«¤«¤Í¤Æ¡¢¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÂ¤·¤Ë¤ÈÉ×¤«¤é¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£Ì¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»þ¡¹µÁÊì¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤È»ä¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤·¤ÆµÁÊì¤¬»ä¤Î°¸ý¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤ÈÌ¼¤ËÁÊ¤¨¡¢Ì¼¤¬¤½¤ì¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆµÁÊì¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤µ¤¹¤¬¤ÎÉ×¤â¹ÔÆ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤ËµÁÊì¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÂ©»Ò¡Ê¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤ÎÉ×¡Ë¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Â©»Ò¤ÈÂ¹¡¢Î¾Êý¤«¤é¤ª¶â¤ò¤»¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤ËÉ×¤Ë¤½¤ì¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÉ×¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÇµÁÊì¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÉ×¤ÏÌ¼¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âµÁÊì¤¬¿á¤¹þ¤ó¤À»ä¤Î°¸ý¤Ï±³¤Ð¤«¤ê¡£Ì¼¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ç¯¤·¤¿µÁÊì¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¹¤ò¶¼¤¹¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¤È¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ËÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»ä¤¬¸À¤¦¤È¡¢É×¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¤È¡×
·ë¶É¡¢É×¤Ï¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤ÆÊì¿Æ¤ò¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤¿¡£·ù¤¬¤Ã¤¿Êì¿Æ¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ì¼¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤é¡¢ÀåÂÇ¤Á¤·¤Ê¤¬¤éÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ×¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼ÂÊì¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£º£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ÈÄí¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿´¤ò³«¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¡¢É×¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¤¤¤¤Ì¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤È¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)