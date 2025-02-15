¤Ä¤¤¤Ë»Í¹ñ¤Ë¿·´´Àþ¤¬Áö¤ë¡©¡ª¡Ö0·Ï¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÃÄ»ÒÉ¡¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª¡Ê2014Ç¯¡Ë¡Ú¿·´´Àþ¡¦Åìµþ～ÇîÂ¿Á´ÄÌ50¼þÇ¯㉟¡Û
¡ÖÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡×µÇ°¤¹¤Ù¤2024Ç¯ÅÙ 50Ç¯Á°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
º£Ç¯3·î10Æü¤ËÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡ÖÅìµþ－ÇîÂ¿Á´ÄÌ50Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ÞÁ÷¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¥¥Ï32·Á¡×¤Ï¡Ö0·Ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡Ê1953Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤Ï71Ç¯¤ËÅÏ¤ëÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ®½ÅÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖRSK¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¿·´´Àþ¡¦µ®½Å±ÇÁüÂç½¸¹ç¡×¤Ë¤Æ¤½¤Î¤¦¤Á38ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢37²ó¥·¥êー¥º¡ÊÍ½Äê¡¦1²óÊ¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²èÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
35²óÌÜ¤Ï¡Ö»Í¹ñ¤Ë¿·´´Àþ¸½¤ë¡ª¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ë»Í¹ñ¤Ë¤â¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤¬¡©¡ª¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¹ñÆâ¤Ç¡¢»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤À¤±¿·´´Àþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºÆ¤Ó»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö»Í¹ñ¿·´´Àþ¡×¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ø¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
1·î¤Ë¤Ï»Í¹ñ4¸©¤ÎÃÎ»ö¤¬¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÍ×Ë¾¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤¹(2·î16Æü¡Ë¤Ï¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç¡Ö»Í¹ñ¤Î¿·´´Àþ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤â³«¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»Í¹ñ4¸©¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2014Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢JR»Í¹ñ´ÉÆâ¤òÁö¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿·´´Àþ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡ª¡Ú²èÁü②¡Û
¤½¤¦¡¢2008Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¡Ö0·Ï¿·´´Àþ¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿´Ñ¸÷Îó¼ÖŽ¢Å´Æ»¥Û¥Óー¥È¥ì¥¤¥óŽ£¤Ç¤¹¡£2014Ç¯2·î¤Ë¤½¤ÎÀ½ºîºî¶È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ï¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JR»Í¹ñ¡¦Â¿ÅÙÄÅ¹©¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Îµ¤Æ°¼Ö¡Ö¥¥Ï32·Á¡×¡Ú²èÁü③¡Û¤ò²þÁõ¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖÃÄ»ÒÉ¡¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò¹îÌÀ¤Ë¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¥³¥ÞÁ÷¤ê¤ÎÇ¡¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥Ï32·Á¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Ö0·Ï¤Ë¡×ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡ª
ºî¶È°÷¤ÎÊý¤¬3¿Í³Ý¤«¤ê¤Ç¡ÖÃÄ»ÒÉ¡¡×¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü④～⑧¡Û¡£
Ìµ»ö¤Ï¤á¹þ¤ß¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡Ú²èÁü⑧¡Û¤Ç²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¸µ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢²û¤«¤·¤¤¡ÖÀÄ¤¤¥¹¥«ー¥È¡×¤â¡ªV»ú¤Î¥Õ¥£¥ó¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜ²È¡Ö0·Ï¡×¤ÏºÇ¹â»þÂ®210¥¥í¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Û¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡©
0·Ï¿·´´Àþ¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¿·´´Àþ¤Î½éÂå¼ÖÎ¾¤Ç¡¢±¿¹Ô³«»ÏÅö½é¤ÏÅ´Æ»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ210¥¥í¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑩¡Û¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÅ´Æ»¥Û¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÏºÇ¹â»þÂ®¤¬85¥¥í¤Ç¤¹¡£¤æ¤¨¤ËÅ´Æ»¥Û¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ìÃÙ¤¤¿·´´Àþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2014Ç¯3·î15Æü¤«¤éÍ½ÅÚÀþ¤Î±§ÏÂÅç¡Ê°¦É²¡Ë～·¦Àî¡Ê¹âÃÎ¡Ë´Ö¤ÎÀ¶Î®¡¦»ÍËü½½Àî±è¤¤¤ò¥³¥È¥³¥È¤ÈÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(£Ê£Ò»Í¹ñÂ¿ÅÙÄÅ¹©¾ì¡¡Åö»þ¤ÎÃ´Åö¼Ô)
Ž¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÃÄ»ÒÉ¡¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡£¡£¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¡¢¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ú²èÁü⑫¡Û¡£
Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ë¡Ö¥Û¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¶è´Ö¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â
¡Ö¤·¤Þ¤ó¥È¥í¥Ã¥³¡×
¡Ö³¤ÍÎÆ²¥Û¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê¸½¡¦¤«¤Ã¤Ñ¤¦¤è¤¦¤è¹æ¡Ë¡×
¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ´Æ»¥Û¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÍ½ÅÚÀþ3·»Äï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«»Í¹ñ¤Ë¿·´´Àþ¤¬Áö¤ë»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î½ÕµÙ¤ß¡¢11Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö0·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¿·´´Àþ¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ¼¡²ó¤Ï¡¢ºÇ¶á1ÊÔÀ®¤Î°úÂà¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¼ÖÆâ¤ËÀøÆþ¡Ê2015Ç¯¡Ë¡ª2·î22ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú1²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¿·´´Àþ2Î¾ÊÔÀ®¤Î¡Ö951·Á¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡Ú2²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ¡Ø0·Ï¡Ù¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÂ®ÅÙ·×¡Ù³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
¡Ú3²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·¿¡ØÆÃµÞ¤Ï¤È¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©
¡Ú4²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ100·Ï¡Ø2³¬·ú¤Æ¼ÖÎ¾1³¬ ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤ÊÁë¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¡Ú5²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ100·Ï¡ØºÇ¹â»þÂ®230¥¥í²½¡Ù¤ØÁö¹Ô»î¸³
¡Ú6²óÌÜ¡Û¡ØÀÄÉ¡¡Ù¤Î0·Ï¿·´´Àþ¤¬¸½¤ì¤¿¡¡¤Ê¤¼ÀÄ¤¤¡©
¡Ú7²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¿·´´Àþ100·Ï¡Ø¥°¥é¥ó¥É¤Ò¤«¤ê¡Ù¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ú8²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ100·Ï¡¡Åö»þ¡Ê1990¡Ë¤Î¹ñÆâºÇÂ®¡Ø277km/h¡Ù¤òµÏ¿¡ª
¡Ú9²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ³«¶È¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ØÅìµþÆüµ¢¤ê½ÐÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ë( ŽÉ§¥`)ŽÄŽÏŽØŽÀŽ²ŽÖŽ°¡Ù
¡Ú10²óÌÜ¡Û³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©1992Ç¯¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×ÅÐ¾ì¤Î¾×·â¤ò¡¡²¿¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡©
¡Ú11²óÌÜ¡Û»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¡Ö300·Ï¤Î¤¾¤ß¡×¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
¡Ú12²óÌÜ¡Û¡Ö300·Ï¤Î¤¾¤ß¡×¤ÈŽ¶ŽÜŽ²Ž²(¡¦¢Ï¡¦)/¡Ö4Î¾ÊÔÀ®¤Î0·Ï¤³¤À¤Þ¡×
¡Ú13²óÌÜ¡Û¼ÖÆâÈÎÇä°÷¤âÂÑ¤¨¤¿¡Ö300·Ï¤Î¤¹¤´¤¤ÍÉ¤ì¡×¤È¤Ï¡©
¡Ú14²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¤Î¸¶·¿¡ÖWIN350¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ú15²óÌÜ¡Û¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×WIN350¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
¡Ú16²óÌÜ¡Û¡ÖÆ¬¾åÃí°Õ¡ª¡×¿·´´Àþ500·Ï¤Î¸¶·¿¡ÖWIN350¡×¤Ëµ¼Ô¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤À
¡Ú17²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¡Ö0·Ï·¿¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×922·Á¿·´´Àþ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ú18²óÌÜ¡Û¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿·´´Àþ¡×2027Ç¯°úÂà¤Î¿·´´Àþ500·Ï¡Ö½é¤ªÈäÏªÌÜ¡×
¡Ú19²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡¡·Á¤Ï¥³¥ó¥³¥ë¥É¡×
¡Ú20²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡Ö±¿Å¾ÀÊ¡¡¾å¤«¤é¤ÎÍÛ¼Í¤·¤Ï¤É¤¦¼×¤ë¡©¡×
¡Ú21²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÅ´Æ»´Ø·¸¼Ô¤â»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ú22²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ955·Á300X¡Ö¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¤Î¤ª¤Ð¤±¡×¤ß¤¿¤¤¡ª
¡Ú23²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡¡¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤ÏÅìµþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿?!
¡Ú24²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ700·Ï¡¡½éÅÐ¾ì»þ¤Î¾×·â¡Ö¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤ß¤¿～¤¤¡×
¡Ú25²óÌÜ¡Û¡Ö0·Ï¡×¡Ö100·Ï¡×¡Ö300·Ï¡×¡Ö500·Ï¡×¡Ö700·Ï¡×Â·¤¤Æ§¤ß
¡Ú26²óÌÜ¡Û¤Þ¤À¸½Ìò¡ª¡Ö¸Ä¼¼ÉÕ¤¿·´´Àþ¡×700·Ï¥ìー¥ë¥¹¥¿ー
¡Ú27²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ700·Ï¥ìー¥ë¥¹¥¿ー½ÐÈ¯¼°¤Ë¡Ö¤¢¤Î±§Ãè¿Í¡×ÅÐ¾ì¡¡
¡Ú28²óÌÜ¡Û700·Ï¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡Ö¥È¥é¡¦¥¿¥«¿·´´Àþ¡×¤Ã¤Æ²¿¤À¡©¡ª
¡Ú29²óÌÜ¡Û¡ÖN700·Ï¡×¡Ö0·Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤³¤À¤Þ¡×µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡ª
¡Ú30²óÌÜ¡Û¡ÖN700·Ï¡×¥Ç¥Ó¥åー1Ç¯Á°¡Ö»î¸³±¿Å¾¼ÖÎ¾¡×¤Ëµ¼Ô¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡ª
¡Ú31²óÌÜ¡Û¡ÖÉü¹ï¥«¥éー¡×0·Ï°úÂà¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¡100·Ï¡¦300·Ï¤âÀª¤¾¤í¤¤
¡Ú32²óÌÜ¡Û¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é0·Ï¡×44Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤ò¥Ø¥ê¤âÄÉ¤Ã¤¿
¡Ú33²óÌÜ¡Û¡Ö»³ÍÛ¡¦¶å½£¿·´´Àþ¡×N700·Ï¡¡¥Þ¡¦¥¯¥Ù»á¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤ÀÄ¼§¿§
¡Ú34²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ¡Ö100·Ï¡×¡Ö300·Ï¡×Æ±¤¸Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥ó¡¡