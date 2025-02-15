¡Ú¥À¥¤¥½ー¤ÇºÒ³²ÂÐºö¡Û¹ÈÏ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤»¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¡ÖCOB¥é¥¤¥È¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸¡¾Ú¡ª¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ç¶Ã¤¤¤¿·ï
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥½ー¤Î¡ÖCOB¥é¥¤¥È¡×¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÈÏ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤»¤ë¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¼ÅÅ¼°¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤«·îÃµ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìë¤Î¤ª»¶Êâ¤äÈó¾ïÍÑ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¢ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤È±½¤ÎCOB¥é¥¤¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¢ö
¡Ú¥À¥¤¥½ー¤ÇËÉºÒ¡Û¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥é¥ó¥¿¥óS¡×¤ÏÅÀÅô3¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÏ¢Â³ÅÀÅô8～18»þ´Ö¡ª¡ÖSOS¡×¤âÈ¯¿®²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡ÛCOB¥é¥¤¥È¤È¤Ï¡©
¥À¥¤¥½ー¡Ö½¼ÅÅ¼°COB¥é¥¤¥È¡×330±ß
ºà¼Á¡§ABS¡¢¥¹¥Áー¥ë¡¢PC¡¢¥·¥ê¥³ー¥ó¥´¥à
¥µ¥¤¥º¡§4.5cm ¡ß6.1cm ¡ß2.1cm
½¼ÅÅ¼°¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï250¥ëー¥á¥ó¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤Ë¤ÏUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
250¥ëー¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ï²¼¤ä¸¼´Ø¤ò¾È¤é¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¡ÉÌÀ¤ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡ÉÌÀ¤ë¤µ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Â¸µ¤ä¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤¹¤Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÎ©¤Æ¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î»°µÓ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡ÖCOB¥é¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖCOB LED¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖCOB¡×¤Ï¡ÖChip On Board¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢Î©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Çö¤µ¤â2.1cm¤È¤È¤Ã¤Æ¤âÇö¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤Æº¸¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¤¤ÉôÊ¬¤¬ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤Î¥âー¥É¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò1²ó²¡¤¹¤È¡Ö¶¯¥âー¥É¡×¤ÇÅÀÅô¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¼å¥âー¥É¡×¡¢¡ÖÅÀÌÇ¥âー¥É¡×¡¢ÅÅ¸»OFF¤Î½çÈÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¤È¤Ê¤ê¡¢1ÈÖÌÀ¤ë¤¤250¥ëー¥á¥ó¤ÇÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¡Ê250¥ëー¥á¥ó¡Ë¤Ï1»þ´Ö¡¢¶¯¥âー¥É¡Ê180¥ëー¥á¥ó¡Ë¤Ï1.5»þ´Ö¡¢¼å¥âー¥É¡Ê60¥ëー¥á¥ó¡Ë¤Ï3.5»þ´Ö¡¢ÅÀÌÇ¥âー¥É¤Ï0.5»þ´ÖÅÀÅô¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢±¦¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½¼ÅÅ¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡ÛCOB¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Å¤¤Éô²°¤ÇCOB¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
3ÃÊ³¬¤Î¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¡×¡¢¡Ö¶¯¥âー¥É¡×¡¢¡Ö¼å¥âー¥É¡×¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÁü¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê´À¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£°õ¾Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢°Å°Ç¤Ç¾È¤é¤¹¤È¡Ö¼å¥âー¥É¡×¤Ç¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¶¯¥âー¥É¡×¤À¤È½½Ê¬¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅÀÌÇ¥âー¥É¡×¤ÏÌÜ¤¬¤Á¤«¤Á¤«¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¡×¤Ë¤·¤Æ¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤Ã°Å¤ÊÉô²°¤ÇÂ¸µ¤ò¾È¤é¤¹¤È½½Ê¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡ÛCOB¥é¥¤¥È¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ËÂ¿µ¡Ç½¡ª
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç330±ß¤È¡¢½¼ÅÅ¼°¤Î¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤µ¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Èºî¶È¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤ó¤«¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Äß¤ê²¼¤²¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ã¤Æ·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏËÜÅö¤ËÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¢Â¦¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
µÞ¤ÊÄäÅÅ¤Î¤È¤¤Ç¤â¡¢¸¼´Ø¤äÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¾È¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ÇÁ÷·Þ¤¹¤ëºÝ¤ËÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤¬°Å¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤¤´¤È¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー´¶³Ð¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
½¼ÅÅ¼°¤Î¥é¥¤¥È¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¤·¤«¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±½ÄÌ¤ê¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬330±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÉºÒÍÑ¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯ÍÑ¤È¤µ¤Ã¤½¤¯Çã¤¤Â¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö
¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥À¥¤¥½ー¤ÎCOB¥é¥¤¥È¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍWEB
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
https://panasonic.jp/life/housework/100088.html
¡Ú¥À¥¤¥½ー¤ÇËÉºÒ¡Û¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥é¥ó¥¿¥óS¡×¤ÏÅÀÅô3¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÏ¢Â³ÅÀÅô8～18»þ´Ö¡ª¡ÖSOS¡×¤âÈ¯¿®²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡ÛCOB¥é¥¤¥È¤È¤Ï¡©
¥À¥¤¥½ー¡Ö½¼ÅÅ¼°COB¥é¥¤¥È¡×330±ß
ºà¼Á¡§ABS¡¢¥¹¥Áー¥ë¡¢PC¡¢¥·¥ê¥³ー¥ó¥´¥à
¥µ¥¤¥º¡§4.5cm ¡ß6.1cm ¡ß2.1cm
½¼ÅÅ¼°¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï250¥ëー¥á¥ó¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤Ë¤ÏUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
250¥ëー¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ï²¼¤ä¸¼´Ø¤ò¾È¤é¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¡ÉÌÀ¤ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡ÉÌÀ¤ë¤µ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Â¸µ¤ä¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤¹¤Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÎ©¤Æ¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î»°µÓ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡ÖCOB¥é¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖCOB LED¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖCOB¡×¤Ï¡ÖChip On Board¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢Î©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Çö¤µ¤â2.1cm¤È¤È¤Ã¤Æ¤âÇö¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤Æº¸¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¤¤ÉôÊ¬¤¬ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤Î¥âー¥É¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò1²ó²¡¤¹¤È¡Ö¶¯¥âー¥É¡×¤ÇÅÀÅô¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¼å¥âー¥É¡×¡¢¡ÖÅÀÌÇ¥âー¥É¡×¡¢ÅÅ¸»OFF¤Î½çÈÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¤È¤Ê¤ê¡¢1ÈÖÌÀ¤ë¤¤250¥ëー¥á¥ó¤ÇÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¡Ê250¥ëー¥á¥ó¡Ë¤Ï1»þ´Ö¡¢¶¯¥âー¥É¡Ê180¥ëー¥á¥ó¡Ë¤Ï1.5»þ´Ö¡¢¼å¥âー¥É¡Ê60¥ëー¥á¥ó¡Ë¤Ï3.5»þ´Ö¡¢ÅÀÌÇ¥âー¥É¤Ï0.5»þ´ÖÅÀÅô¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢±¦¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½¼ÅÅ¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡ÛCOB¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Å¤¤Éô²°¤ÇCOB¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
3ÃÊ³¬¤Î¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¡×¡¢¡Ö¶¯¥âー¥É¡×¡¢¡Ö¼å¥âー¥É¡×¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÁü¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê´À¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£°õ¾Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢°Å°Ç¤Ç¾È¤é¤¹¤È¡Ö¼å¥âー¥É¡×¤Ç¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¶¯¥âー¥É¡×¤À¤È½½Ê¬¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅÀÌÇ¥âー¥É¡×¤ÏÌÜ¤¬¤Á¤«¤Á¤«¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¥âー¥É¡×¤Ë¤·¤Æ¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤Ã°Å¤ÊÉô²°¤ÇÂ¸µ¤ò¾È¤é¤¹¤È½½Ê¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡ÛCOB¥é¥¤¥È¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ËÂ¿µ¡Ç½¡ª
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç330±ß¤È¡¢½¼ÅÅ¼°¤Î¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤µ¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Èºî¶È¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤ó¤«¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Äß¤ê²¼¤²¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ã¤Æ·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏËÜÅö¤ËÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¢Â¦¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
µÞ¤ÊÄäÅÅ¤Î¤È¤¤Ç¤â¡¢¸¼´Ø¤äÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¾È¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ÇÁ÷·Þ¤¹¤ëºÝ¤ËÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤¬°Å¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤¤´¤È¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー´¶³Ð¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
½¼ÅÅ¼°¤Î¥é¥¤¥È¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¤·¤«¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±½ÄÌ¤ê¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬330±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÉºÒÍÑ¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯ÍÑ¤È¤µ¤Ã¤½¤¯Çã¤¤Â¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö
¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥À¥¤¥½ー¤ÎCOB¥é¥¤¥È¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍWEB
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
https://panasonic.jp/life/housework/100088.html