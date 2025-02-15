¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×Ï·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡ØË±Ñà¡Ù¤Î´íµ¡¡¢Îá»Ò(ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê)¤ÈÊì¤Î³Î¼¹ ¤É¤Á¤é¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤³¥¹¾(ÀÖÁ¿±ÒÆó)¤ÎÈëºö¤Ï¡©
2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´üÅÚ¥É¥é9¡ØÁêÂ³ÃµÄå¡ÙÂè5ÏÃ¤òÊüÁ÷¡£
ËÜÆü2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ²Û»Ò²°¡ØË±Ñà¡Ù¤ÎÂç¾¡¦É´ËüÊ×¹É°ì¡ÊÂç²ÏÆâ¹À¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿°ä¸À½ñ¤ò½ä¤ë¹üÆù¤ÎÁêÂ³Áè¤¤¤Ë¡¢ÁêÂ³ÃµÄå¡¦³¥¹¾¼·À¸¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤¬Ä©¤ó¤À¡£¡Ö¡ØË±Ñà¡Ù¤Î¡È¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤ÏÃäÃË¡¦Àµ¿Ã¡Ê¾®´ØÍµÂÀ¡Ë¤Ë¡¢¡Èºî¶È¾ì¡É¤È¡ÈÇä¤ê¾ì¡É¤Ï¾ª¤Î»Ò¡¦Ìî¿´¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î°ä¸À½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈÌ¾¡É¤È¡È¼Â¡É¤òÊ¬¤±¤¿¤³¤ÎÁêÂ³¤¬¡¢·»Äï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿·¤¿¤Ê»îÎý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë»°ÉÙÎá»Ò¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤Î²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Èà½÷¤ÎÉã¡¦¹ä»Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë°åÎÅ¥ß¥¹¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞµÞ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬ÁÊ¤¨¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¤½¤ó¤ÊÀäË¾¤ÎÃæÈà½÷¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þÊÛ¸î»Î¤Î³¥¹¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Íè½µÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°ä»ºÁêÂ³¤¬»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£Ìî¿´¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¡ØË±Ñà¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÒÂ¤¬¿¤Ó¤º¶ìÀï¡£°ìÊý¡¢Àµ¿Ã¤ÎÅ¹¤Ï¡ØË±Ñà¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÉð´ï¤Ë½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÌ£¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¿Íµ¤¤¬µÞ¹ß²¼¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶¦ÅÝ¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËºÆ¤Ó³¥¹¾¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îá»Ò¤ËÊì¡¦º»¿¥¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Îá»Ò¤Ï3Ç¯Á°¤ÎÉã¤Î»ö·ï°ÊÍèÊì¤òµö¤»¤º¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡ØË±Ñà¡Ù¤Î´íµ¡¡¢Îá»Ò¤ÈÊì¤Î³Î¼¹¡£¤É¤Á¤é¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤³¥¹¾¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹Èëºö¤È¤Ï¡©¤µ¤é¤Ë¡¢³¥¹¾¤¬Êú¤¨¤ëÈá»´¤Ê²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡©
¤³¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÄÔâ«Ê¿¤È¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡ª
ÄÔ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä°²½¤Ë¶ì¤·¤àÌî¿´¤¬Í»»ñ¤òÍê¤ë¶ä¹Ô°÷¡¦Æ£¸¶¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÄÔ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÌî¡¹Â¼¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌòÊÁ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
Ï·ÊÞ²Û»Ò²°¡ØË±Ñà¡Ù¤ÎÂç¾¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤±¤Ã¤¿¤¤¤Ê¡É°ä¸À¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©Âè5ÏÃ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ntv.co.jp/souzokutantei/story/¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
¢£¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
2025Ç¯1·î´üÅÚ¥É¥é9 Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷
¸¶ºî¡§¡ØÁêÂ³ÃµÄå¡Ù¸¶ºî¡¦À¾²®µÝ³¨¡¡Ì¡²è¡¦´öÅÄÍÓ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×½êºÜ¡Ë
µÓËÜ¡§À¾²®µÝ³¨
²»³Ú¡§º´Æ£¹Ò¡¢Gecko&Tokage Parade
¼çÂê²Î¡§¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡×¥ì¥¤¥Ë¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
±é½Ð¡§¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¢Ä¹¾ÂÀ¿¡¡¤Û¤«
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ Åç¥Î¹¾°áÌ¤¡¢ÀÐ°æËþÍüÆà¡ÊAX-ON¡Ë¡¢ËÜÂ¿ÈË¾¡¡ÊAX-ON¡Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼¡²°¾°¡¢µÈÀî·ÃÈþ»Ò¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS
X¡§ https://x.com/souzoku_ntv
Instagram¡§ https://www.instagram.com/souzoku_ntv/
TikTok: https://www.tiktok.com/@souzoku_ntv
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÁêÂ³ÃµÄå