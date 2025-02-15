¡Úµð¿Í¡Û ÀõÌîæÆ¸ã¤¬½é¤ÎÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×Îý½¬Á°¤Ë¤Ï»â»Ò¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£±£µÆü¡¢½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤äµï»Ä¤êÆÃÂÇ¤Ê¤É¤Ç½éÆü¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢½¼¼Â¤Î´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Ë¤Ï²µÜ¡Ê¤ª¤¤Î¤°¤¦¡Ë¤ò»²ÇÒ¤·¡¢É¬¾¡¤òµ§´ê¡£Ëâ¤è¤±¤Î¤¿¤á¤Ë»â»Ò¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×³«»Ï»þ¤Î¡È¹±Îã¹Ô»ö¡É¤Ç¡¢Æ¬¤ò¥¬¥Ö¥ê¤È¤«¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Çº£Ç¯¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¼è¤ê¤ËÄ©¤à¡££±£¶Æü¤Ï´Ú¹ñ¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¤Èº£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤òÍ½Äê¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ³«Ëë£±·³¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£