¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ï¡Ö£´·î£²Æüº¢¡×È¯Æ°¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤âÂÇ·â¤«¡Ä¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö»ä¤ÏÌÂ¿®¤ò¾¯¤·µ¤¤Ë¤¹¤ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£´Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë¡¢£´·î£²Æüº¢¤«¤é´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¹ñ¤äÀÇÎ¨¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£´·î£²Æüº¢¤Ë¹Ô¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê¥¨¡¼¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¡Ë£´·î£±Æü¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÌÂ¿®¤ò¾¯¤·µ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢Æþ³Û¤¬Í¢½Ð³Û¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆüËÜ¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¼Ö¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·ÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢Í¢Æþ¤µ¤ì¤ë¾èÍÑ¼Ö¤Ë£²¡¦£µ¡ó¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò°ú¤¾å¤²¤ë°Õ¸þ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÎÍ¢Æþ³Û¤Ï¡¢¹ñÊÌ¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯£´£¸£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£·¡¦£´Ãû±ß¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï£³£¹£¹²¯¥É¥ë¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎºâÌ³¾Ê¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£´Ç¯¤ÎÆüËÜ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÁíÍ¢½Ð³Û£²£±Ãû£²£¹£µ£±²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÏÉÊÌÜÊÌ¤ÇºÇÂ¿¤Î£¶Ãû£²£¶£±²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î£²£¸¡¦£³¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡Ê£±Ãû£²£³£±£²²¯±ß¡¢£µ¡¦£¸¡ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î£³Ê¬¤Î£±¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè£²°Ì¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç¡¢´°À®¼Ö¤äÉôÉÊ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï´ØÀÇ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¹©¾ì·úÀß¤äÁý»º¤Ê¤É¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âè£²¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïº£Ç¯£±·î¤ÎÈ¯Â°Ê¹ß¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£±£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï£²·î£´Æü¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£°Æü¤Ë¤Ï¡¢Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤Ë£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤¿¤á¤ÎÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢ÉÊÌÜ¤´¤È¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢°åÌôÉÊÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÐ¾Ý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£³Æü¤Ë¤Ï¡¢¹â´ØÀÇ¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ËÆ±Î¨¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£