¡Ö²æ¡¹¤Ï¡ÈRB¡É¡×½é¿Ø¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿RBÂçµÜ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿Àè¤Î´¿´î¤ËÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¡Ö»ÑÀª¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¥¯¥í¥Ã¥×»á¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤»¤º
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤ò·àÅª¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤¿Ãæ¡¢Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
15Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¡£¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥ÖÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿RBÂçµÜ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ3¤òÀï¤Ã¤¿ÂçµÜ¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ1Ç¯¤ÇÉüµ¢¡£ÂÐ¤¹¤ë»³·Á¤Ï¡¢3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÇÔ¤ì¤ÆJ2¤òÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢J3¤Î1°Ì¤ÈJ2¤Î4°Ì¤ÈÂç¤¤¯Î¥¤ì¤¿Î¾¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎRBÂçµÜ¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢±¿Æ°ÎÌ¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈRB¡É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤Ï½ªÎ»¡£¤½¤ì¤Ç¤â52Ê¬¤ËÏ¢Â³¤·¤¿CK¤«¤éßÀÅÄ¿åµ±¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢66Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÚµïÀ»¿¿¤Ë·è¤á¤é¤ìÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¤ËCK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ°ì»Ö¤¬²¡¤·¹þ¤ß¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤Ë»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢³«ËëÀï¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
»³·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´Þ¤á¡¢Âç´Ñ½°¤¬Ë¬¤ì¤¿»î¹ç¡£Ä¹ß·´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤·¡¢³«ËëÀïÆÃÍ¤ÎÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±¿¤¬¾¯¤·¸þ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Î¾¡Íø¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ëü3400¿Í¤Û¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»î¹ç¤ÎÊý¤Ï¡¢º£Æü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç³«ËëÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥¶¡¦³«ËëÀï¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾¯¤·¹Å¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Ë1¤Ä¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤«µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê³«ËëÀï¤Ê¤Î¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NACK5¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤J3¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤ÏË«¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤³¤«¤éÅöÁ³¤·¤Ã¤«¤ê¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢2¤ÄÌÜ¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¹½·èÄêµ¡¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤È¤«¡¢(¾®Åç)´´ÉÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤È¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»³·Á¤µ¤ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁê¼ê¤â°ìµ¤¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²æ¡¹¤â¸òÂåÁª¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ë¾¯¤·±¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³·Á¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦·ëËö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä¹ß·´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¸«¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¡£¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢»³·Á¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦1»î¹ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î2»î¹çÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Ï¡ÈRB¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤¯¹¶¤á¤ë¤·¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Âè3¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢º£Æü¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤ä¤êÊý¡¢¡ÈRB¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤Êý¤â¼¨¤»¤¿RBÂçµÜ¡£½é¿Ø¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÀï¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢³«ËëÀï¤È¥¯¥é¥¹¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇòÀ±¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç5»î¹ç¤°¤é¤¤ÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅöÁ³ÊÌ¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÈÌ¤òÄÌ¤·¤Æ³«ËëÀï¤Ï·ë²Ì¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»³·Á¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2ÅÀ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇòÀ±¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·ÂÎÀ©È¯É½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç½±¤¤³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ß·´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢³«ËëÀï¤«¤é¤½¤ÎÊÒÎÚ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ä¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò½¦¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó°µÅÝ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤·¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Ï¤Þ¤ÀÅß¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áö¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ÷¼Ù¤Ò¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ï²æ¡¹·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿Ä¹ß·´ÆÆÄ¡£Áª¼ê¤ò¸òÂå¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÀï¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¸òÂå¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áª¼êÁí½Ð¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð¿§¤Î½ÐÍè¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¿·²ÃÆþ¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡£´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉ¬¤º´é¤ò½Ð¤·¡¢»³·Á¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÏ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ë¤Ë½½Ê¬ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÈà¼«¿È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤ÎËÜÅö¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¼þ¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤Ç¤â¸«¤»¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¤â¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¤Ç¤¹¡×¤È¡¢RBÂçµÜ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÎÉ¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿RBÂçµÜ¡£¤¿¤À¡¢ñá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄ¹ß·´ÆÆÄ¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°19°Ì¤Ç¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢19°Ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢RB¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎÀ©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï´ª°ã¤¤¤»¤º¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é²æ¡¹¤Ï¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£»³·Á¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤ì¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¡ÖRB¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥Ø¥ë¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J2¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤è¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£³«ËëÀï¤Î·àÅª¾¡Íø¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÜÀþ¤Ï¼¡Àá¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡£¾¡¤ÁÅÀ1¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÀª¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬ÅÐ¾ì¡£RB¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç»Ø´ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤É¤è¤á¤¤¬¡£Ä¹ß·´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥í¥Ã¥×»á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Î¤³¤È°Ê³°Ãý¤ë¤Ê¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤ÎÁõ¾þ¤ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥«¡¼¤ËÀèÆ³¤µ¤ì¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊó¤¤¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
15Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¡£¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥ÖÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿RBÂçµÜ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ3¤òÀï¤Ã¤¿ÂçµÜ¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ1Ç¯¤ÇÉüµ¢¡£ÂÐ¤¹¤ë»³·Á¤Ï¡¢3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÇÔ¤ì¤ÆJ2¤òÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢±¿Æ°ÎÌ¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈRB¡É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤Ï½ªÎ»¡£¤½¤ì¤Ç¤â52Ê¬¤ËÏ¢Â³¤·¤¿CK¤«¤éßÀÅÄ¿åµ±¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢66Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÚµïÀ»¿¿¤Ë·è¤á¤é¤ìÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¤ËCK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ°ì»Ö¤¬²¡¤·¹þ¤ß¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤Ë»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢³«ËëÀï¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
»³·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´Þ¤á¡¢Âç´Ñ½°¤¬Ë¬¤ì¤¿»î¹ç¡£Ä¹ß·´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤·¡¢³«ËëÀïÆÃÍ¤ÎÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±¿¤¬¾¯¤·¸þ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Î¾¡Íø¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ëü3400¿Í¤Û¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»î¹ç¤ÎÊý¤Ï¡¢º£Æü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç³«ËëÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥¶¡¦³«ËëÀï¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾¯¤·¹Å¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Ë1¤Ä¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤«µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê³«ËëÀï¤Ê¤Î¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NACK5¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤J3¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤ÏË«¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤³¤«¤éÅöÁ³¤·¤Ã¤«¤ê¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢2¤ÄÌÜ¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¹½·èÄêµ¡¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤È¤«¡¢(¾®Åç)´´ÉÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤È¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»³·Á¤µ¤ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁê¼ê¤â°ìµ¤¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²æ¡¹¤â¸òÂåÁª¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ë¾¯¤·±¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³·Á¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦·ëËö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä¹ß·´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¸«¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¡£¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢»³·Á¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦1»î¹ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î2»î¹çÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Ï¡ÈRB¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤¯¹¶¤á¤ë¤·¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Âè3¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢º£Æü¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤ä¤êÊý¡¢¡ÈRB¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤Êý¤â¼¨¤»¤¿RBÂçµÜ¡£½é¿Ø¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÀï¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢³«ËëÀï¤È¥¯¥é¥¹¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇòÀ±¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç5»î¹ç¤°¤é¤¤ÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅöÁ³ÊÌ¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÈÌ¤òÄÌ¤·¤Æ³«ËëÀï¤Ï·ë²Ì¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»³·Á¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2ÅÀ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇòÀ±¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·ÂÎÀ©È¯É½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç½±¤¤³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ß·´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢³«ËëÀï¤«¤é¤½¤ÎÊÒÎÚ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ä¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò½¦¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó°µÅÝ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤·¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Ï¤Þ¤ÀÅß¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áö¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ÷¼Ù¤Ò¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ï²æ¡¹·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿Ä¹ß·´ÆÆÄ¡£Áª¼ê¤ò¸òÂå¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÀï¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¸òÂå¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áª¼êÁí½Ð¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð¿§¤Î½ÐÍè¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¿·²ÃÆþ¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡£´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉ¬¤º´é¤ò½Ð¤·¡¢»³·Á¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÏ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ë¤Ë½½Ê¬ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÈà¼«¿È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤ÎËÜÅö¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¼þ¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤Ç¤â¸«¤»¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¤â¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¤Ç¤¹¡×¤È¡¢RBÂçµÜ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÎÉ¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿RBÂçµÜ¡£¤¿¤À¡¢ñá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄ¹ß·´ÆÆÄ¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°19°Ì¤Ç¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢19°Ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢RB¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎÀ©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï´ª°ã¤¤¤»¤º¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é²æ¡¹¤Ï¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£»³·Á¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤ì¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¡ÖRB¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥Ø¥ë¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J2¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤è¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£³«ËëÀï¤Î·àÅª¾¡Íø¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÜÀþ¤Ï¼¡Àá¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡£¾¡¤ÁÅÀ1¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÀª¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬ÅÐ¾ì¡£RB¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç»Ø´ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤É¤è¤á¤¤¬¡£Ä¹ß·´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥í¥Ã¥×»á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Î¤³¤È°Ê³°Ãý¤ë¤Ê¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤ÎÁõ¾þ¤ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥«¡¼¤ËÀèÆ³¤µ¤ì¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊó¤¤¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é