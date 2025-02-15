¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Îµ¿Ìä¡Û¿©»öÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡©
¡ÖÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï²Ê³ØÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
🌼À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¡ª40ÂåÊÔ½¸¼Ô¤¬³«»Ï£±¥ö·î¤Ç£³kgÁé¤»¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
²ÃÎð¤Ë¤è¤ë´ðÁÃÂå¼Õ¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤í¤¦
¿ÈÂÎ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤¬¼«Á³¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢30Âå¸åÈ¾¤«¤é40Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö£±Æü¤¢¤¿¤ê100¡Á150kcal¡×¤â´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢°é»ù¤ä»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«Á³¤È³èÆ°ÎÌ¤â¸º¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢¿©»ö¤ÎÎÌ¤ä¹¥¤ß¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤Î¡Ö¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÄã²¼¡×¤È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÂÎ½ÅÁý²Ã¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤ë´ðÁÃÂå¼ÕÄã²¼¤òËÉ¤°Âå¼ÕUP½¬´·£³¤Ä
¡Ö¿©»öÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë´ðÁÃÂå¼ÕÄã²¼¤òËÉ¤°¤Ù¤¯¡¢²¼µ¤ÎÂå¼ÕUP½¬´·¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤ò°Ý»ý¡¦Áý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£½µ¤Ë£²¡Á£³²ó¡¢£±Æü10Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤äÊ¢¶Ú±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¼«½Å¤òÉé²Ù¤Ë¤¹¤ë¶Ú¥È¥ì¤ò½¬´·²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê£²¡ËÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÆ°¤¯µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¡¢¾¯¤·±ó²ó¤ê¤·¤ÆÊâ¤¯¡¢²È»ö¤ò¥Æ¥¥Ñ¥¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡£¾®¤µ¤Ê±¿Æ°¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤Ð´ðÁÃÂå¼Õ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¼è
¶ÚÆù¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊÍñ¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¡¢Æ¦Éå¤Ê¤É¡Ë¤ò°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤ë´ðÁÃÂå¼Õ¤ÎÄã²¼¤ÏÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐºö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ËÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£