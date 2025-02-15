¡Úµð¿Í¡ÛÂç¾ëÂî»°¡¡¸Î¶¿²Æì¤ÇÂç´¿À¼Íá¤Ó¤ë¡¡¹ÃÈå²ÃÆþ¤Ç·ãÀïÊá¼êÁè¤¤¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤¬£±£µÆü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆáÇÆ»Ô¼óÎ¤Ãæ½Ð¿È¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤ÏÎý½¬Ãæ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÂç¾ëÁª¼ê¡Á¡ª¡×¤ÈÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÂç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¼õ¤±¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ÃÈå¤¬£Æ£Á°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢´ßÅÄ¡¢»³À¥¡¢£²·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç´À¤òÎ®¤¹¾®ÎÓ¤ò´Þ¤á¤Æ·ãÀï¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Íè¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£²Æì¤Ç¤Ï¼ÂÀï¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£µîÇ¯¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÊá¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÎÝ¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±£°£°»î¹ç°Ê²¼¤È¤Ê¤ë£¹£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£´ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£·ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£