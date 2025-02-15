¡ã¥ï¥¿¥·¤ÎÊì¤ÏÈó¾ï¼±¡ä¥¢¥ó¥¿¤Ï¥Ð¥«¡ª»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ¥®¥ì¡¢¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¢¥¹¥«¡£¤¢¤ëÆüµÁÉã¤«¤éµÞ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿»ö¤«¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤ÎÊì¤¬¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎµÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£Êì¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈó¾ï¼±¤Ö¤ê¤Ë¡¢»ä¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£Êì¤ÏÀÎ¤«¤éÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥·¥å¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Þ¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
µÁÉã¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÊì¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎµÁÊì¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÏÃ¤¹Êì¡£Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈó¾ï¼±¤Ç¡¢»ä¤ÏÅÜ¤ê¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬À¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤È¡¢Êì¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Î¥È¥ó¥Ç¥âÍýÏÀ¤Ë¡¢Æ¬¤¬¤¯¤é¤¯¤é¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¡ÖÈó¾ï¼±¡×°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÊì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤É¤³¤«ÆÀ°Õ¤²¡£»ä¤Ï³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
É¬»à¤ËÍ¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈµÕ¾å¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÌÏÃ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹Êì¤Î¤³¤È¤ÏÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£Çº¤Þ¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎµÁÊì¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÏÃ¤¹Êì¡£Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈó¾ï¼±¤Ç¡¢»ä¤ÏÅÜ¤ê¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬À¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤È¡¢Êì¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Î¥È¥ó¥Ç¥âÍýÏÀ¤Ë¡¢Æ¬¤¬¤¯¤é¤¯¤é¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¡ÖÈó¾ï¼±¡×°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÊì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤É¤³¤«ÆÀ°Õ¤²¡£»ä¤Ï³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
É¬»à¤ËÍ¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈµÕ¾å¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÌÏÃ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹Êì¤Î¤³¤È¤ÏÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£Çº¤Þ¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È