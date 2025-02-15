PEDRO¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¥Õ¥ë¸ø³«
¥¢¥æ¥Ë¡¦D¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ëPEDRO¡¢¤¬1·î21Æü¤ËÅìµþZepp Haneda¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ29¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀé½©³Ú¤È¤Ê¤ë¸ø±é¡ØPEDRO ¥é¥Ö&¥Ô¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼ Final ¡Ö°ÕÃÏ¤È¸÷¡×¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤ËÁ´ÊÔ¥Õ¥ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ï11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö°ÕÃÏ¤È¸÷¡×¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤ò´Þ¤àÈäÏª¤·¤¿Á´19¶ÊÁ´¤Æ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁ´¿È¤Ç¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥æ¥Ë¡¦D¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
PEDRO¤Ï4·î15Æü¤ÎÌ¾¸Å²°DIAMOND HALL¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼PEDRO TOUR 2025 ¡ÖLITTLE HEAVEN TOUR¡×¤ò¤³¤Î½Õ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
PEDRO TOUR 2025¡ÖLITTLE HEAVEN TOUR¡×
4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ DIAMOND HALL
4·î23Æü¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ» PENNY LANE24
4·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë Rensa
5·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS
5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¹áÀî ¹â¾¾¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë
5·î14Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ Spotify O-EAST
6·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå GORILLA HALL OSAKA
6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¹Åç LIVE VANQUISH
7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë²Æì Output
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û¡ï6,500¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¡ÚU-18¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï1,000¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
PEDRO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§https://www.pedro.tokyo/
¤³¤Á¤é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ï11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö°ÕÃÏ¤È¸÷¡×¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤ò´Þ¤àÈäÏª¤·¤¿Á´19¶ÊÁ´¤Æ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁ´¿È¤Ç¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥æ¥Ë¡¦D¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
PEDRO TOUR 2025¡ÖLITTLE HEAVEN TOUR¡×
4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ DIAMOND HALL
4·î23Æü¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ» PENNY LANE24
4·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËµÜ¾ë Rensa
5·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS
5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¹áÀî ¹â¾¾¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë
5·î14Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ Spotify O-EAST
6·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå GORILLA HALL OSAKA
6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¹Åç LIVE VANQUISH
7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë²Æì Output
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û¡ï6,500¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¡ÚU-18¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ï1,000¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
PEDRO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§https://www.pedro.tokyo/