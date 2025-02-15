¡ÚÃÓ¾å²òÀâ¡ÛÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬40ºÐÂå!? ¾¼ÏÂ100Ç¯¡ÄÀÎ¤Èº£¤ÇÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿!?
º£Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ç¤¹¡£1926Ç¯¤Î¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤È2025Ç¯¤È¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£100Ç¯Á°¤È¤¤¤¦¤ÈÂçÀÎ¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÊ¹¤¯¤È¿È¶á¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤¬¤ï¤«¤ë¤Èº£¤ÎÆüËÜ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú²èÁü¡ÛÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬40ºÐÂå!? ¾¼ÏÂ100Ç¯¡ÄÀÎ¤Èº£¤ÇÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿!?
¡Ú100Ç¯Á°¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡Û
º£¤«¤é100Ç¯Á°¡¢¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤ÎÁ°¸å¤Ï´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤äÀ¤³¦¶²¹²¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼º¶È¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1926Ç¯12·î25Æü¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¡ÖÀ¤µª¤ÎÂç¸íÊó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÆüÆü¿·Ê¹¡Êº£¤ÎËèÆü¿·Ê¹¡Ë¤¬¸µ¹æ¤Ï¡Ö¸÷Ê¸¡×¤À¡¢¤È¤¤¤¦¹æ³°¤ò¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Î¤Á¤ËËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡Ö¤³¤Î»þÆÃ¥À¥Í¤Î¹æ³°¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ¾¼ÏÂ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¸÷Ê¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÂç¸íÊó¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ú100Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ñ¡©¡Û
100Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¡¢¿Í¸ý¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«ÁÛÁü¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ïº£Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Ç1²¯2359Ëü¿Í¡Ê³µ»»ÃÍ¡Ë¤Ç¤¹¡£
100Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¡ÄÀµ²ò¤Ï5973Ëü6822¿Í¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î¸å¡¢ÀïÁè¤Ê¤ÉÎã³°¤ò½ü¤¯¤ÈÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ42Ç¯¡£¤½¤·¤ÆÊ¿À®20Ç¯¡Ê2008Ç¯¡Ë¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¾¯»Ò²½¤¬ÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â¤³¤³¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ê¤¼100Ç¯¤âÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡Ä22¿Í¡¢¤È²¼1¥±¥¿¤Þ¤Ç¿Í¸ý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼Â¤Ï¤³¤Îº¢¤â¤¦¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1920Ç¯¡¢ÂçÀµ»þÂå¤«¤é5Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤³¤³¤Þ¤ÇÀµ³Î¤Ê¿ô»ú¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï100Ç¯Á°¡¢°ìÈÖ¿Í¸ý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¤É¤³¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åìµþ¡¢¤È»×¤Ã¤¿Êý¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åú¤¨¤ÏÂçºå¤Ç¤¹¡£
100Ç¯Á°¡¢Âçºå»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó211Ëü¿Í¡¢Åìµþ»Ô¤ÏÌó200Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂ¾¤Î¾ì½ê¤ØÈòÆñ¡¢°Ü½»¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Âç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¢¤È¤¤¤¦¤È23¶è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À15¶è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
½ÂÃ«±Ø¤â¿·½É±Ø¤â¡¢ÃÓÂÞ¤â15¶è¤Î³°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Âçºå»Ô¤è¤êÅìµþ»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Î23¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀï¸å¡¢1947Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤â¤½¤âÅìµþÅÔ¤Ï¤Þ¤ÀÅìµþÉÜ¤Ç¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ18Ç¯¡¢1943Ç¯¤Ç¤¹¡£ÅìµþÉÜ¤ÈÅìµþ»Ô¤ÎÆó½Å¹ÔÀ¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ªÌò½ê¤Î¥à¥À¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
100Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Þ¤ºº£¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2023Ç¯¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï81.09ºÐ¡¢½÷À¤Ï87.14ºÐ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï100Ç¯Á°¤Ï¡Ä?
¤Ê¤ó¤ÈÃËÀ44.82ºÐ¡¢½÷À¤Ï46.54ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤êÃ»¤¤¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±Ã»¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£À¸¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¿¶ÑÍ¾Ì¿¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤³¤½Æý»ù»àË´Î¨1000¿Í¤¢¤¿¤ê1.8¿Í¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬100Ç¯Á°¤Ï¤Ê¤ó¤È1000¿Í¤¢¤¿¤ê141.7¿Í¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï±ÒÀ¸´Ä¶¤â°¤¯¡¢½Ð»º»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²¼Î¡¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ100Ç¯Á°¤Î¿Íµ¤¤ÎÌ¾Á°¤â°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¡©ÂÀÏº¤ä°ìÏº¡¢²Ö»Ò¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¾¼ÏÂ2Ç¯¤Î¿Íµ¤¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï¾¼Æó¡¢¾¼¡¢ÏÂÉ×¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÏÂ»Ò¡¢¾¼»Ò¡¢µ×»Ò¡Ä¤È¾¼ÏÂ¿Íµ¤¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÌ¾Á°¤Ç±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¾¼¡×¤Î»ú¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ÈÌÀ¤Î¡Ö¾È¡×¤Î»ú¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸ÅÅµ¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¼¡×¤È¤¤¤¦»ú¡¢¤³¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤È¸À¤¨¤Ð¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤ÎÅö»þ½÷À¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄêÈÖ¤Ï¡¢¡»¡»»Ò¡¢¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Äº¢¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ë¡»¡»»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼Â¤Ï¡»¡»»Ò¡¢¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦40Ç¯¤âÁ°¤Î¾¼ÏÂ60Ç¯¤Þ¤Ç¡£61Ç¯¤«¤é¤Ï¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ40Ç¯º¢¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡Ö»Ò¡×Î¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¡Ö»Ò¡×¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤·ÝÌ¾¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤Ï¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï100Ç¯Á°¤ÎÉþÁõ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1925Ç¯¤Ë¶äºÂÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯½÷À¤ÈÃËÀ¤ÎÍÎÁõÎ¨¤òÄ´¤Ù¤¿Ä´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÃËÀ¤ÎÍÎÁõÎ¨¤Ï67¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï½÷À¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤È½÷À¤ÎÍÎÁõÎ¨¤Ï¤Þ¤À¤ï¤º¤«1¡ó¡£99¡ó¤â¤Î½÷À¤¬¤Þ¤ÀÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃËÀ¤¬¤³¤ì¤À¤±ÍÎÁõÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÌõ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·³Éþ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤â·³¿Í¤µ¤ó¤ÏÍÎÁõ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¢ÃËÀ¤Î¿¦¶È1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï·³¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤ÏÍÎÁõÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ï¤º¤«1¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬ÍÎÁõ¤Î½÷À¤Ï¤è¤¯¡Ö¥â¥¬¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥À¥ó¥¬¡¼¥ë¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÎÁõ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¥¤¥±¤Æ¤ë¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú100Ç¯Á°¤Î·ÐºÑ¤Ï¡©¡Û
100Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯Í¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÊ¼Â¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÖÂ¿¤¯Í¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¸»å¤Ç¤·¤¿¡£Á¡°Ý»º¶È¤¬¤È¤Æ¤âÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÙ²¬À½»å¾ì¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï100Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ï¤É¤³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Àµ²ò¤ÏÍ¢½Ð¤âÍ¢Æþ¤â1°Ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¡£2°Ì¤È3°Ì¤ÏÃæ¹ñ¤È¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥¤¥ó¥É¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº£¤Î¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀÎ¤âº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬Âç»ö¤ÊËÇ°×Áê¼ê¹ñ¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤«¤ËÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¹ñ¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
100Ç¯Á°¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤½¤ó¤ÊÌÜÀþ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡¡2·î15ÆüOA¤è¤ê¡Ë
¾¼ÏÂ¤Èº£¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤ÏTVer¤Ø!!