¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×µÆÀîÎç¡¢Î¥º§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì
½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê46¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¤ª¶â¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬Äã¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡¢Áá¤¯¼«Ê¬¤Ç¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµÆÀî¤Ï¡¢¡ÖNISA¤ÎÆü¡×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº£Ç¯¤³¤½¡ª°ì¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¡ØNISA¶µ¼¼¡Ù¡×¤Ë¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÇÆÉÇäµð¿Í·³OB¤ÎËê¸¶´²¸Ê»á¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµÆÀî¤Ï¡¢¡ÖNISA¤ÎÆü¡×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº£Ç¯¤³¤½¡ª°ì¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¡ØNISA¶µ¼¼¡Ù¡×¤Ë¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÇÆÉÇäµð¿Í·³OB¤ÎËê¸¶´²¸Ê»á¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£