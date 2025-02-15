¡Ú¥Î¥¢¡ÛKENTAàÉüµ¢½éÀïá¤Ï·ý²¦¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÌöÆ°¡Ö²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢£±£µÆü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¡¢¸ÅÁã¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£³¡Ë¤¬½êÂ°½éÀï¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ËºÆÆþÃÄ¤·¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀÖ¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿·ý²¦¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥µËÌµÜ¡¢º´¡¹ÌÚÍ«Î®²àÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£Â©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ý²¦¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼ê¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ö¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇËÌµÜ¤ò¥ê¥ó¥°³°¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¡¢·ý²¦¤È¤È¤â¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤òº´¡¹ÌÚ¤ËÏ¢Â³¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢·ý¤òÆÍ¤½Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë·ý²¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¸ª¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¡¢ÃÄÂÎ¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ë¿¨¤ì¤ë¤·¤°¤µ¤ÇÉüµ¢¤ò´î¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ý²¦¤ÈÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡£¡ÖºÇ¸å¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¾¡£²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤ê¤¢¤¦¡£¤µ¤é¤Ë·ý²¦¤¬Àè¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿·Þ¥à¡¼¥É¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯Æ°¤¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¤Èà·à¾ìá¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ö²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥Î¥¢ºÇ¹â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£