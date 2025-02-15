¡Ú¾ÜºÙ¥Ç¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¡Û¥×¥¸¥ç¡¼5008¡¡·ÐºÑÀ¤ÏÎÉ¹¥¡¡Áö¤ê¤È²÷Å¬À¤ÏµÚÂèÅÀ¡¡¼ÂÍÑÀ¤äµï½»À¤ÏÉÔËþ¤â
¤Ï¤¸¤á¤Ë
2024Ç¯¡¢²¤½£¤Ç¤Ï7¥·¡¼¥¿¡¼SUVËºî¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¥¢¤Ï¿··¿BEV¤ÎEV9¤òÅêÆþ¤·¡¢¥¹¥³¥À¤¬2ÂåÌÜ¥³¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¥¥¢¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤âºþ¿·¤·¡¢¿··¿¤Î¥½¥ì¥ó¥È¤È¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¥×¥¸¥ç¡¼5008¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¡Á´3Ëç
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÉÙ¤ËÂ·¤¨¤ë¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤¬²¤½£¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥¸¥ç¡¼5008¤Î¤ß¡£¤½¤³¤ÇºòÇ¯Ëö¡¢¿·À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¼Ö¡§¥×¥¸¥ç¡¼5008¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É136GT JACK HARRISON
¥Ù¡¼¥¹¤Ï¿·³«È¯¤ÎSTLA¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£ÅÅÆ°¼Ö¤ÈICE¼Ö¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿··¿¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤À¡£º£²ó¤ÏBEV¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÈÇ¤Î¤è¤ê¼êº¢¤Ê»ÅÍÍ¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¡£
°Õ¾¢¤Èµ»½Ñ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
5008¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï3008¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤È¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¡¢²Ù¼¼¤ò³ÈÂç¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Æ±¤¸STLA¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡£¶á¤¤¾Íè¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿··¿¼Ö¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£EV¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤¿Àß·×¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÅëºÜ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
5008¤Ç¤â3008¤Ç¤â¡¢4¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£EV¤Îe¡Ý5008¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼ÂÍÑÍÆÎÌ¤¬73kWh¤È98kWh¤Î2¥¿¥¤¥×¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤â2¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤â¤Î¤ÈPHEV¤À¡£
¥Õ¥§¡¼¥É¤¹¤ë¥°¥ê¥ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢ÄÞº¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Öµ¡Ç½¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ÎÁÇÁá¤µ¤äÀöÎýÀ¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ JACK HARRISON
PHEV¤ÏÄ¹Ç¯¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î1.6LÄ¾4¥¿¡¼¥Ü¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¡¢150psÈÇ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤À¤¬¡¢ÅÅÆ°¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤Ï¿·³«È¯¡£¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼AT¤ËÂå¤ï¤êºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿7Â®DCT¤Ë¤Ï¡¢125ps¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï21kWh¤Ç¡¢EVÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï77km¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ïº£Ç¯¸åÈ¾¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ïe¡Ý3008¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î5008¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿··¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢²áµî2Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ°ÎÏ¤Ï¼ç¤Ë136ps¤Î1.2LÄ¾3¥¿¡¼¥Ü¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎPSA¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ç¤â¤µ¤ó¤¶¤ó»È¤ï¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ëÆâ¤òÄÌ¤ê¡¢Áá¤¤»þ´ü¤ËÊø²õ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤¹¤ë¡£
¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¡¢6Â®DCT¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë21ps¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ç¤Î¶îÆ°¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÎÏ¤Ï¼å¤¤¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï3008¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢B¥Ô¥é¡¼¤è¤êÁ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¡£ÄïÊ¬¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î¥é¥Ð¡¼¥â¡¼¥ë¤Ï±£¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¹¥È¼Ö¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢D¥Ô¥é¡¼¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥È¥ê¥à¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
´ö²¿³ØÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¥å¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¥É¤¬19¥¤¥ó¥Á¡¢GT¥°¥ì¡¼¥É¤¬20¥¤¥ó¥Á¤À¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï19¥¤¥ó¥Á¤Î¤ß¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¼°¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°±Æ¶Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÁõ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢3008¤È5008¤Ë¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤·¤¿¡£¾®·Â¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼°¤Î¥ï¥¤¥É²èÌÌ¡¢¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äã¤¯ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾®·Â¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«´·¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½é´ü¤Î¥×¥¸¥ç¡¼¤è¤ê¤ÏÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢1100¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó21Ëü±ß¡Ë¤Î¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢i¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õÄ´¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Áàºî·Ï¤ÏÉÔÊØ¤À¡£ JACK HARRISON
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¼ÂÂÎ¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Ã¥Á²èÌÌ°ÍÂ¸·¿¤À¤¬¡¢È¿±þÃÙ¤ì¤¬Âç¤¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁàºî·Ï¤¬¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ài¥È¥°¥ë¤¬¡¢¤½¤³¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1¡î¤º¤Ä²¹ÅÙÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
MPV¤ÎÂåÍÑ¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤äÃª¤Ê¤É¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉÔÂµ¤Ì£¤À¡£
2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¡¢3ÎóÌÜ¤Ø¤Î¾è¼Ö»þ¤Ë¤Ï¼êÆ°¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤È¥¿¥ó¥Ö¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇÂç785mm¤Î¥ì¥Ã¥°¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¶¥¹ç¼Ö¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½½Ê¬¤Ë¹¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï3ÎóÌÜ¤ÎÂ¸µ¤¬³ä¤ò¿©¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£3ÎóÌÜ¤Ë¤Ï¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¡£
²Ù¼¼¤Ï¶¥¹ç¤¹¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤è¤ê¤ä¤ä¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¾²²¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¾å¡£3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤Ë¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥«¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Áö¤ê¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
136ps¤Î7¿Í¾è¤êSUV¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈóÎÏ¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡£
¤½¤Î°ì°ø¤¬¥¦¥§¥¤¥È¤À¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¼ÂÂ¬1736kg¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¹µ¤¨¤á¤ÊÉôÎà¤ËÆþ¤ë¡£Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëe¡Ý¥Ñ¥ï¡¼¤ä¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â2t¶á¤¤¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î7ºÂSUV¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Î¥¤¥º¤ä¿¶Æ°¡¢¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤¹¤®¤ë¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÌäÂê¤À¡£ JACK HARRISON
¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î5008¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢0¡Ý100km/h¤¬10.5ÉÃ¤Ç¡¢¸ø¾Î¥¿¥¤¥à¤ò0.8ÉÃÎ¿¤¤¤À¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤¬¡¢7¿Í¥Õ¥ë¾è¼Ö»þ¤ä¡¢ÁÇÁá¤¯¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¹çÎ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¾Íµ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¤è¤êÃÙ¤¤¤¬¡¢4Â®¤Ç¤Î48¡Ý113km/h²ÃÂ®¤Ï0.5ÉÃÃÙ¤ì¤ë¤Î¤ß¤À¡£
Æ°ÎÏÀÇ½¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Áö¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤Þ¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Î¥¤¥º¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢ÀöÎýÀ¤Ë¤Ï´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥í¥Ã¥É¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¶Æ°¤äÓ¹¤ê¤â½Ð¤¹¡£
¹â²óÅ¾°è¤Ç¤Ï¡¢3µ¤Åû¤Î¶Á¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤Æ²óÅ¾¤òÄã¤¯ÊÝ¤Ä·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
6Â®DCT¤Ï¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿8Â®¤Îµì·¿¤è¤ê¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢½ÐÎÏ¤¬¥¹¥à¡¼¥¹¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑÂ®»þ¤Î½ÐÎÏ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆþÎÏ¤¬¥¹¥à¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢Æ°ºî¤¬¤Ä¤Ã¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¤¿¤Ã¤¿21ps¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁö¤ë¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¸Â³¦¤¬Íè¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È¯¿Ê¤ÈÄä»ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¸òÄÌ¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Ç³Èñ¤ÎÀáÌó¤ËÍ¸ú¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢0.9kWh¤·¤«¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÎÏÉÔÂ¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¶õ¤«Ëþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢EVÁö¹Ô¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸¤¬¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤À¡£
½¼ÅÅ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥ª¥Õ¤Ç¤Î²óÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Ï°ìÄê¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥ë¥É¤À¡£
ÁàÂÉ/¾è¤ê¿´ÃÏ/ADAS¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
ºÇÄã¤Ç¤â3Ëü8360¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó737Ëü±ß¡Ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤À¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥É¥¦¥©¡¼¥ë¤¬¸ü¤á¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹Å¤¯¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ê¤Î¤¢¤ëÏ©ÌÌ¤Ç¤Ï¥«¥¿¥«¥¿¤È²»¤¬¤¹¤ë¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÇÈ¤ÎÄ¹¤¤ÎÎ°è¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤ÎÀÅ½ÍÀ¤âÆÃÉ®¤â¤Î¤À¡£113km/h¤Ç65dBA¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç½°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£
¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¤é¤·¤¤ÁÆ¤µ¤ä¡¢¾®¤µ¤Ê°Û·Á¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÅ½ÍÀ¤Ï¹â¤¤¡£ JACK HARRISON
¹Å¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥·¥å¥é¥óe¡Ý¥×¥é¥¤¥Þ¥·¡¼¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢5008¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£¾®¤µ¤¯¤Æ·Ú¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê·Ú¤¤Â¼è¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÄ¾´ÑÅª¤Ê¥®¥¢Èæ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÉé²Ù¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼ê±þ¤¨¤â½ù¡¹¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥à¤¬¾®·Â¤Ç·Á¾õ¤â´ñÌ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
GT¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏACC¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¤µ¤äÂ¾¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ÇÎô¤ë¡£ÉÔÌÀÎÆ¤ÇÈ¿±þ¤¬°¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¡¢Áàºî¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥ì¡¼¥ó¥¡¼¥×¥¢¥·¥¹¥È¤äÀ©¸ÂÂ®ÅÙÇ§¼±¤ÎÀµ³Î¤µ¤ÏÉáÄÌ¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢ÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥Á²èÌÌ¤ò¿ô²óÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¹ØÆþ¤È°Ý»ý¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥¢¥ê¥å¡¼¥ë¤¬3Ëü8360¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó737Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÃó¼Ö¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤âÌ¤ÁõÈ÷¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ACC¤ä¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤â¤Û¤·¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢4Ëü1590¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó799Ëü±ß¡Ë¤ÎGT¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÁõÈ÷¥ì¥Ù¥ë¤Î7¥·¡¼¥¿¡¼SUV¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð°Â¤¤¤Û¤¦¡£¤³¤ì¤è¤ê°Â²Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¥¢¡¦¥½¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤¯¤é¤¤¤À¡£
2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ÏÁ°Êý¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¤È¥Á¥ë¥È¤¬¤Ç¤¡¢3ÎóÌÜ¤Ø¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º³Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥°¥ë¡¼¥à¤Ï2¡¿3ÎóÌÜ¤È¤â¶¥¹ç¤ËÎô¤ë¡£2ÎóÌÜ¤Ë¤ÏUSB¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢3ÎóÌÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£ JACK HARRISON
5008¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢Ç³Èñ¤â¶¯¤ß¤À¡£Ê¿¶Ñ15.6km/L¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÎ¿¤°¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¹¥³¥À¡¦¥³¥Ç¥£¥¢¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÀ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÊÝ¾Ú¤Ï3Ç¯¡¿9.7Ëükm¤¬É¸½à¡£¤·¤«¤·¡¢ÀäÂÐ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥¨¥ó¥¸¥ó
¶îÆ°Êý¼°¡§¥Õ¥í¥ó¥È²£ÃÖ¤Á°ÎØ¶îÆ°
·Á¼°¡§Ä¾Îó3µ¤Åû1199cc¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¬¥½¥ê¥ó
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥·¥¹¥È¡§¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¼°¥â¡¼¥¿¡¼
¥â¡¼¥¿¡¼ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§21ps
¥â¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§5.1kg¡Ým
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§0.9kWh
¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç½ÐÎÏ¡§136ps/5500rpm
¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¥È¥ë¥¯¡§23.5kg¡Ým/1750rpm
ÇÏÎÏ²Ù½ÅÈæ¡§80ps/t
¥È¥ë¥¯²Ù½ÅÈæ¡§13.8kg¡Ým/t
¥¨¥ó¥¸¥óÈæ½ÐÎÏ¡§¡Ýps/L
¥Ü¥Ç¥£/¥·¥ã¥·¡¼
Á´Ä¹¡§4791mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2901mm
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¡ÊÁ°¡Ë¡§940mm
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¡Ê¸å¡Ë¡§950mm
Á´¹â¡§1694mm
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼ÀÇ½¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤â¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÏÎÉ¹¥¡£Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤Ï58¡§42¤À¡£
Â¸µÄ¹¤µ¡Ê1ÎóÌÜ¡Ë¡§ºÇÂç1090mm
Â¸µÄ¹¤µ¡Ê2ÎóÌÜ¡Ë¡§630¡Á785mm
Â¸µÄ¹¤µ¡Ê3ÎóÌÜ¡Ë¡§590mm
ºÂÌÌ¡ÁÅ·°æ¡Ê1ÎóÌÜ¡Ë¡§ºÇÂç1010mm
ºÂÌÌ¡ÁÅ·°æ¡Ê2ÎóÌÜ¡Ë¡§985mm
ºÂÌÌ¡ÁÅ·°æ¡Ê3ÎóÌÜ¡Ë¡§880mm
ÀÑºÜÍÆÎÌ¡§348¡Ý2232L
¹½Â¤¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢¥â¥Î¥³¥Ã¥¯
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1705kg¡Ê¸ø¾ÎÃÍ¡Ë¡¿1736kg¡Ê¼ÂÂ¬ÃÍ¡Ë
¹³ÎÏ·¸¿ô¡§¡Ý
¥Û¥¤¡¼¥ëÁ°¡¦¸å¡§7.5Jx19
¥¿¥¤¥äÁ°¡¦¸å¡§225/55 R19 103V
¥ß¥·¥å¥é¥óe¡Ý¥×¥é¥¤¥Þ¥·¡¼
ÊÑÂ®µ¡
·Á¼°¡§6Â®DCT
8Â®¡¦70¡¿80¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê113km/h¡¿129km/h¡Ë¡§¡Ýrpm¡¿¡Ýrpm
Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨
AUTOCAR¼ÂÂ¬ÃÍ¡§¾ÃÈñÎ¨
ÁíÊ¿¶Ñ¡§15.6km/L
¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡§16.1km/L
Æü¾ïÁö¹Ô¡§20.4km/L
Æ°ÎÏÀÇ½·×Â¬»þ¡§7.9km/L
¥á¡¼¥«¡¼¸øÉ½ÃÍ¡§¾ÃÈñÎ¨
ÄãÂ®¡Ê»Ô³¹ÃÏ¡Ë¡§¡Ýkm/L
ÃæÂ®¡Ê¹Ù³°¡Ë¡§¡Ýkm/L
¹âÂ®¡Ê¹âÂ®Æ»Ï©¡Ë¡§¡Ýkm/L
Ä¶¹âÂ®¡§¡Ýkm/L
º®¹ç¡§15.8km/L
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§¡ÝL
¸½¼ÂÅª¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§856km¡ÊÊ¿¶Ñ¡Ë¡¿885km¡Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¡¿1120km¡ÊÆü¾ïÁö¹Ô¡Ë
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
Á°¡§¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¿¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼
¸å¡§¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¡¿¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°
·Á¼°¡§ÅÅÆ°µ¡³£¼°¡¢¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ô¥Ë¥ª¥ó
¥í¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥í¥Ã¥¯¡§2.8²óÅ¾
ºÇ¾®²óÅ¾Ä¾·Â¡§11.2m
ÀÅ½ÍÀ
¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡§42dBA
Á´³«»þ¡Ê3Â®¡Ë¡§72dBA
48km/hÁö¹Ô»þ¡§56dBA
80km/hÁö¹Ô»þ¡§61dBA
113km/hÁö¹Ô»þ¡§65dBA
È¯¿Ê²ÃÂ®
¥Æ¥¹¥È¾ò·ï¡§´¥ÁçÏ©ÌÌ¡¿µ¤²¹13¡î
0-30¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê48km/h¡Ë¡§3.6ÉÃ
0-40¡Ê64¡Ë¡§5.2ÉÃ
0-50¡Ê80¡Ë¡§7.5ÉÃ
0-60¡Ê97¡Ë¡§9.9ÉÃ
0-70¡Ê113¡Ë¡§12.9ÉÃ
0-80¡Ê129¡Ë¡§17.0ÉÃ
0-90¡Ê145¡Ë¡§22.0ÉÃ
0-100¡Ê161¡Ë¡§29.6ÉÃ
0-402mÈ¯¿Ê²ÃÂ®¡§17.6ÉÃ¡ÊÅþÃ£Â®ÅÙ¡§130.8km/h¡Ë
0-1000mÈ¯¿Ê²ÃÂ®¡§31.9ÉÃ¡ÊÅþÃ£Â®ÅÙ¡§165.3km/h¡Ë
0-62¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê0-100km/h¡Ë¡§10.5ÉÃ
30-70¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê48-113km/h¡Ë:9.4ÉÃ¡ÊÊÑÂ®¤¢¤ê¡Ë
30-70¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê48-113km/h¡Ë:11.7ÉÃ¡Ê4Â®¸ÇÄê¡Ë
¥É¥é¥¤À©Æ°µ÷Î¥
30-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê48km/h¡Ë¡§8.5m
50-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê64km/h¡Ë¡§24.5m
70-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê80km/h¡Ë¡§48.9m
60-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê97km/h¡ËÀ©Æ°»þ´Ö¡§2.76ÉÃ
30-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê48km/h¡Ë¡§10.1m
50-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê64km/h¡Ë¡§28.8m
70-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê80km/h¡Ë¡§58.5m
60-0¥Þ¥¤¥ë/»þ¡Ê97km/h¡ËÀ©Æ°»þ´Ö¡§3.12ÉÃ
·ëÏÀ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¤â¤·¡¢ÂçÈ¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¥ê¥Ã¥Á¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¥×¥¸¥ç¡¼5008¤ÏÀ®¸ù¤·¤¦¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡£
ÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¶¦ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤È¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤ÎÃí°ÕÎÏÉÔÂ¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ5008¤Ï¡¢²÷Å¬À¤â¼ÂÍÑÀ¤â¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä¶ìÏ«¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤â¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£7¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤À¡£
·ëÏÀ¡§¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥«¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¡¢´ù¾åÏÀ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òµß¤¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ JACK HARRISON
Ì¥ÎÏÅª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ä¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬Â¿¾¯¤Ï·êËä¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¤Ë¾å¤²¤ë¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£