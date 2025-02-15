Hi-STANDARD¥É¥é¥Þー¹±²¬¾Ï¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¹±²¬¾Ï AkiratsuneokA¡Ù¤¬Í½Ìó³«»Ï
¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¹±²¬¾Ï AkiratsuneokA¡Ù¡Ê¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºý»ÒÆ±º¤ÎDX¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡ÊµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Ä¤¡Ë¤È¤Ê¤ë¸ÂÄêÈÇ¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬¡¢2·î14Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¹±²¬¾Ï AkiratsuneokA¡ÙÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¡©
¡¡Hi-STANDARD¤Î¥É¥é¥Þー¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¡¢¿ô¡¹¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥É¥é¥à¡¦¥Òー¥íー¡¢¹±²¬¾Ï¡£2023Ç¯2·î14Æü¤ÎµÞÀÂ¤«¤é3²ó´÷¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢Èà¤Î¸ùÀÓ¡¿¿ÍÊÁ¤ò¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤¯¡¢ÃÂÀ¸·î¤Ç¤¢¤ë6·î¤Ë¥á¡Ø¹±²¬¾Ï AkiratsuneokA¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÉÅé¹æ¡Ø¥ê¥º¥à&¥É¥é¥à¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó2023Ç¯7·î¹æ¡Ù¤ÎÆÃ½¸¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¿·µ¬µ»ö¤ò²Ã¤¨¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡£½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤Î¥é¥¤¥ô¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥à¡¦¥»¥Ã¥È10Âæ°Ê¾åŽ¤¥¹¥Í¥¢¡¦¥É¥é¥à30Âæ°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ÖËÄÂç¤Ê¿ô¤Î°¦ÍÑµ¡ºà¤Î¾Ò²ð¡¢²áµî¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎºÆ·Ç¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥É¥é¥Þー¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Î»²²ÃºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£¡¢Â¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¤È³Î¤«¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉèÌÌ¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¥×¥ì¥¤Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¹½À®¡£¤µ¤é¤ËHi-STANDARD¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢±ï¤Î¿¼¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ±À¤Âå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥É¥é¥Þー¤Ø¤ÎÄÉÁÛ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹±²¬¾Ï¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºý»Ò¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢»°ÊýÇØ¥±ー¥¹¤Ë¼ý¤á¤¿DX¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºý»Ò¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ë¼ý¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥ê¥º¥à&¥É¥é¥à¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç2003Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥³¥é¥à¡Ö¼«Å¾¼Ö¶¸ÁÛ¶Ê¡×Á´26²óÊ¬¤ò´°Á´·ÇºÜ¡£¤³¤ÎDX¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¸ÂÄêÈÇ¤òEC¥µ¥¤¥ÈT-OD¤Ë¤Æ2·î14Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡£µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Hi-STANDARD¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥´ー¥ë¥É¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ÎDW¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¡¦¥á¥¤¥×¥ë¤Î¡Ö¥»¥Ã¥È¿Þ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥«¥éー¤ÏÇò¤È¹õ¤Î2¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë