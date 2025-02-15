¡ÖÆüËÜ¤Ï»þÂ®300¥¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ÎÅ¨¾¤¬Ã¦Ë¹¡ª£°¡Ý£³´°ÇÔ¤Ç¡ÖÈà¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡×¡ÚU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡£²·î14Æü¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Ãæ¹ñ2025¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Ç¡¢U-20¥¿¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMFÀÐ°æ¤¬·è¤á¤¿ÆüËÜ¤ÎÀèÀ©ÃÆ
¡¡½øÈ×¤«¤é¹¶¤á¹þ¤ß¡¢14Ê¬¤ËMFÀÐ°æµ×·Ñ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢33Ê¬¤ËDF»Ô¸¶Íù²»¤ÎPK¤Ç²ÃÅÀ¡£¤ä¤äÄäÂÚ¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢69Ê¬¤ËMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Î°ì·â¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢U-20¥¿¥¤ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥á¥ë¥½¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î15Ê¬´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ï»þÂ®300¥¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥×¥ì¡¼¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â²þÁ±¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£Èà¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛMFÀÐ°æ¤¬·è¤á¤¿ÆüËÜ¤ÎÀèÀ©ÃÆ
¡¡½øÈ×¤«¤é¹¶¤á¹þ¤ß¡¢14Ê¬¤ËMFÀÐ°æµ×·Ñ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢33Ê¬¤ËDF»Ô¸¶Íù²»¤ÎPK¤Ç²ÃÅÀ¡£¤ä¤äÄäÂÚ¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢69Ê¬¤ËMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Î°ì·â¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢U-20¥¿¥¤ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥á¥ë¥½¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥×¥ì¡¼¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â²þÁ±¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£Èà¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô