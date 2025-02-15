¿È¶á¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÈÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¡ÄÏÂ²Û»Ò¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÏ·ÊÞÅ¹¤Î¿¦¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÏÂ²Û»Òºî¤ê¤òÅÁ¼ø
ÆüËÜ¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ÈÏÂ²Û»Ò¡É¡£
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬ÉáÃÊ¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤½¤ÎÅÁÅý¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÅÁÅýÊ¸²½ÂÎ¸³¡Ø¶äºÂ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Ù¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾®³ØÀ¸30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼ãÃÝ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¢¤ó¤³¤ò¤¯¤ë¤ó¤ÀÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¶äºÂ¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¶äºÂµÆÇ¶¼Ë¡×¤Î5ÂåÌÜ¡¦°æÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡£
¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ½Ä¤ËÀþ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ë¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡£ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÍÕÌ®¡×¤Ê¤É¤È¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ²Û»Òºî¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°æÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¾å¼ê¤À¤Í¡£¤¦¤Þ¤¤¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò¤â²¿¤È¤«·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÃÝ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö·Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤ë¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Û»Òºî¤ê¤ò¼ê¤Û¤É¤¤·¤¿°æÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ç130Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î¤´¼ç¿Í¤Ç¤¹¡£
Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÏÂ²Û»Òºî¤ê¤Î¿¦¿Íµ»¡£
¿´°Â¤é¤°¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤òÉ½¸½¤·¤¿ÉÙµ®´ó¤äÍÈ¤²¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ê¤ÉÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¤¤¿Í¤ÎÍèÅ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶äºÂµÆÇ¶¼Ë 5ÂåÌÜ¡¦°æÅÄÍ´Æó¤µ¤ó¡§
ÏÂ²Û»Ò¤Ã¤ÆÉßµï¤¬¹â¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¹¤ËÍè¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
ÏÂ²Û»Ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È³«¤«¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÏÂ²Û»Òºî¤ê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ËõÃã¤ÎºîË¡¤äÀùÌß¤Î³¨ÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ºê
»Ò¤É¤â¤«¤é¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡Ö¶äºÂ¾¾ºêÀùÌß¡×¤Î8ÂåÌÜ¡¦¾¾ºê½¡Ê¿¡Ê¢¨ºê¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤À¤Í¡£¡Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡Ë´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ»Å»ö¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÚÈÔÄ®¤è¤·¤ä¡×¤Î3ÂåÌÜ¡¦ÀÆÆ£ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆüËÜÅÁÅýÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÍÎ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÏÂ²Û»Ò¤â¡Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¶á¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£