ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï»ö¼Â¡×»ö¾ðÄ°¼èÇ§¤á¤ë¡¡·Ä±þÂç»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤¬´«Í¶¡Ö°ãË¡¤Ç¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¡Ö·Ù»ëÄ£¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ë¤è¤êÂçÊÑ¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö£²£°£±£¹Ç¯Ëö¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡£³¤³°¤Î¸ýºÂ¤«¤éÁ÷¶â¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È·Ä±þÂç¡Ê¢¨ÃæÂà¡Ë»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤«¤ÄÅö»þ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡££²£°Ç¯Ëö¤Û¤É¤Þ¤ÇÌó£±Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓËÜÅö¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÎÁÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï¤¸¤á¤ï¤ì¤ï¤ì¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢£Ã£Í¹¹ð¤Ê¤É¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£