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2. Horse Riding
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3. Souls
4. Firefly / Life in Technicolor
-MC-
5. Clone
6. Sunset Off The Coastline
-MC-
7. º°ÊË¤ÎÌë¤Ë
8. Insomnia
9. Ghost In The Rain
¢§TOUR SCHEDULE
01/28(²Ð) Billboard Live OSAKA
01/29(¿å) Billboard Live OSAKA
02/05(¿å) BLUE NOTE TOKYO
02/06(ÌÚ) BLUE NOTE TOKYO
¢£Live Album¡ØSunset on the Rails 2024.08.18¡Ù
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¢§CD¡§Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01. Lone Train Running
02. Horse Riding
03. Firefly / Life in Technicolor
04. Sunset Off The Coastline
05. Radio
06. Silver Birch
07. The Flare
08. Unhurt
09. À¾Ìç¤ÎËæÁÖ
10. Insomnia
11. º°ÊË¤ÎÌë¤Ë
12. Tales Of Sorrow Street
13. Ghost In The Rain
¢§Photo Book
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