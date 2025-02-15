¡Ú·à¾ì·¿¡Û¶âÍ»²ñ¼Ò¤ä¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ¤«¤¿¤ëÅÅÏÃ¤Ç¤¢¤ª¤é¤ì¡Ä½÷À¤¬80Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë²Í¶õÎÁ¶âÀÁµáº¾µ½(ÀÅ²¬Ž¥Æ£»Þ»Ô)
ÀÅ²¬Ž¥Æ£»Þ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À¤¬¸½¶â¤ÈÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·×80Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë²Í¶õÎÁ¶âÀÁµáº¾µ½»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£»Þ»Ô¤Ë½»¤à·ÀÌó¼Ò°÷¤Ç50Âå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·îÃæ½Ü¡¢½÷À¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡¢NTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡Ö·ÀÌóÎÁ¶â¤¬Ì¤Ç¼¤Ç30Ëü±ß¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¤¯¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±Æü¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡ÖNTT¤Ë30Ëü±ß¡¢¥Þ¥¤¥äー¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤Ë¹ç·×50Ëü±ß¤ÎÌ¤Ç¼Âå¶â¤¬¤¢¤ë¡£¤¤ç¤¦Ãæ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡Ö»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Ê¬¤ÏÊÖ¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÊÖ¶â¤¬¤Ê¤¯ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢15Æü¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢º¾µ½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡Ö¡ØÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤ç¤¦Ãæ¤ËºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ïº¾µ½¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£