¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼õ¤±¤¿°æ¾å²¹Âç¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡¡ÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè4¥¯¡¼¥ë1ÆüÌÜ(15Æü¡¢ÆáÇÆ)
µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤¬15Æü¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Î°õ¾Ý¤äÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°æ¾åÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¹ÃÈåÁª¼ê¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡£ºòÇ¯¤â±ÇÁü¤Ï¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÊá¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Îµð¿Í¤Ï¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¡¢Âç¾ëÂî»°Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ»³À¥¿µÇ·½õÁª¼ê¤Ê¤É¡¢ÀµÊá¼êÁè¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÃÈåÁª¼ê¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ï¶¥Áè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£