ÃæÌî¹ñ¸òÁê¡¡Æ»Ï©´ÙË×¸½¾ì¤ò»ë»¡¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô
ÃæÌî¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ï15Æü¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢Éüµìºî¶È¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ËÈ¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿ÃæÌî¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ï¡¢Éüµìºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ëºî¶È°÷¤é¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤¬Éå¿©¤·ÇËÂ»¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë»¡¸å¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÂçÌîÃÎ»ö¤äÈ¬Ä¬»ÔÄ¹¤È¡¢ÅÀ¸¡¤Î¤¢¤êÊý¤äº£¸å¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¡¦ÂçÌîÃÎ»ö¡ÖÈ´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×
ÃæÌî¹ñ¸òÁê¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¤µß½õ¡¢Éü¶½Éüµì¡¢½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ É¬Í×¤Ê»Ù±ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤ ¡×¹ñ¸ò¾Ê¤Ïº£·î21Æü¤ËÂÐºö¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÅÀ¸¡ÊýË¡¤äÅÀ¸¡¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£