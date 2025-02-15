¹ñÌ±Ç¯¶â38Ç¯²ÃÆþ¡Ö°ìÅÙ¤âÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Ìã¤¨¤ë¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ê¶â³Û¡×¤½¤ó¤Ê66ºÐ½÷À¤¬Í£°ì¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©ºß½»66ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§0±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â200Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1800Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¹ñÌ±Ç¯¶â38Ç¯
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â7Ëü4000±ß
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â2Ëü3000±ß¡ÊÉ×¤Î¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¡Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±155Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë°ìÅÙ¤âÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»ä¤¬Ìã¤¨¤ë¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ê¶â³Û¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö30Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤â²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö½µ3ÆüÄøÅÙ¡¢³ØÆ¸»ØÆ³°÷¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¡Ö·î6Ëü¡Á9Ëü±ß¡×¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤Ï¡Ö¹âÎð¤Ê¤¬¤éÍ¥¶ø¤µ¤ì¡¢»þµë¤Ï¹â¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤Ï¼«Í³¡×¤ÈËþÂ¤Î¤¤¤¯´Ä¶¤À¤½¤¦¡£¡Ö¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤ªÌò¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡Ö¸ÉÆÈ»àËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÃÇ·ç¶Ð¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ©»Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë8¿Í¤ÎÂ¹¤é¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÊÂ¹¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¡Ë¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¡£Ï¢ÃÆÈ¯É½¤¬Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¦¤ªÊõÊÝ¸±¤Ë¤â¤Ã¤È¡Ê³Ý¶â¤òÁý³Û¤·¤Æ¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤ÎÂà¿¦¶â¤À¤È»×¤¤¡¢34ºÐ¤Îº¢¤Ë¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ê§¤¤¤ÇÀáÌó¤·¡¢¼õ¤±¼è¤ê³«»Ï´ü´Ö¤ò·«¤ê±ä¤Ù¤ÆºÇÄ¹¤Î15Ç¯Ê§¤¤¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÇ¶â¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤Ï³Ý¶â¤Î4ÇÜ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À¸³è¤ò¹©É×¤·¤Æ¡Ê³Ý¶â¤ò¡ËÁý³Û¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©ºß½»66ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§66ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§0±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â200Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1800Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¹ñÌ±Ç¯¶â38Ç¯
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§4Ëü3000±ß¡Ê·«¤ê¾å¤²¼õµë¤È¿ä»¡¡Ë
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â7Ëü4000±ß
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â2Ëü3000±ß¡ÊÉ×¤Î¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¡Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±155Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¡Ö»ä¤¬Ìã¤¨¤ë¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ê¶â³Û¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë°ìÅÙ¤âÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»ä¤¬Ìã¤¨¤ë¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ê¶â³Û¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö30Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤â²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¡¢ÃùÃß¡¢ÇÛÅö¶â¤äÊ¬ÇÛ¶â¡×¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö½µ3ÆüÄøÅÙ¡¢³ØÆ¸»ØÆ³°÷¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¡Ö·î6Ëü¡Á9Ëü±ß¡×¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤Ï¡Ö¹âÎð¤Ê¤¬¤éÍ¥¶ø¤µ¤ì¡¢»þµë¤Ï¹â¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤Ï¼«Í³¡×¤ÈËþÂ¤Î¤¤¤¯´Ä¶¤À¤½¤¦¡£¡Ö¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤ªÌò¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡Ö¸ÉÆÈ»àËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÃÇ·ç¶Ð¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ©»Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Î³Ý¶â¤òÁý³Û¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×Ç¯¶âÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤Ï¡Ö24»þ´Ö¡¢°ìÇ¯Ãæ¡¢¼«Í³¤Ê»ö¡×¤À¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£¡ÖÊ¿Æü¤Ï¡¢Î¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡ÊË¬¤ì¤¿Àè¤¬¡Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤ËÎ¹Èñ¤¬°Â¤¤¡£±Ç²è´Û¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ·¸åÀ¸³è¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë8¿Í¤ÎÂ¹¤é¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÊÂ¹¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¡Ë¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¡£Ï¢ÃÆÈ¯É½¤¬Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¦¤ªÊõÊÝ¸±¤Ë¤â¤Ã¤È¡Ê³Ý¶â¤òÁý³Û¤·¤Æ¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤ÎÂà¿¦¶â¤À¤È»×¤¤¡¢34ºÐ¤Îº¢¤Ë¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ê§¤¤¤ÇÀáÌó¤·¡¢¼õ¤±¼è¤ê³«»Ï´ü´Ö¤ò·«¤ê±ä¤Ù¤ÆºÇÄ¹¤Î15Ç¯Ê§¤¤¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÇ¶â¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤Ï³Ý¶â¤Î4ÇÜ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À¸³è¤ò¹©É×¤·¤Æ¡Ê³Ý¶â¤ò¡ËÁý³Û¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)