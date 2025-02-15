¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤óÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×NiziU¡¦¥¢¥ä¥«¡¢ÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô!? ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÀäÂÐµ¤¤Å¤¯¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2·î14Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§NiziU¡¦¥¢¥ä¥«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀÅÙ¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤óÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅªÈà½÷´¶¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍá°á»Ñ¡©¡©¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÀäÂÐµ¤¤Å¤¯¡×¡ÖÇ®³¤¹Ô¤¤Þ¤¹ À»ÃÏÇ§Äê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§NiziU¡¦¥¢¥ä¥«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍá°á»Ñ¡©¡©¡ª¡ª¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁ°¤ËÇ®³¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÀÅ²¬¸©¡¦Ç®³¤»Ô¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑÁõ¤»¤º¤Ë¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¯»Ñ¤äÍá°á¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¡¢¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥¿¡¼°Û¼¡¸µ¤Î²Ä°¦¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Î¥¢¥ä¥«É±¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¡£5Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥¿¡¼°Û¼¡¸µ¤Î²Ä°¦¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Î¥¢¥ä¥«É±¡×¡Ö¤É¤ÎÉ±¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)