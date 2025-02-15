¥¿¥¤¥×¥íÂ®Êó¡ª ¿·ÂÎÀ©timelesz½±Ì¾¼°¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤â·èÄê¡ª 8¿Í¤Î¾Ð´é¤È·è°Õ
2·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡Öepisode 16¡×¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Î·ë²Ì¤¬¿ë¤ËÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ötimelesz¿·ÂÎÀ©½é¤ªÈäÏªÌÜ½±Ì¾¼°¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î15Æü¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü¡£¿ë¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤·¤¤timelesz¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¨¡¨¡¡£
¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Îtimelesz¤Ç¤¹¡×¤È»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë¡ÖRock this Party¡×¤¬Î®¤ì¡¢timelesz¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¡¢¸¶²Å¹§¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜ¾À¸¤µ¤ó¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤µ¤ó¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤Î8¿Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ¾Á°¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ÎÇÛ¿®¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÀª¤¾¤í¤¤¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦8¿Í¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤âÉÊ¤Î¤¢¤ëËÏÉ®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ötimelesz ½±Ì¾¼°¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹µ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ë°ìÁØ¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î8¿Í¤Ç¿·ÂÎÀ©¡¦timelesz¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤·¤«¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤È¤«²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤«¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê´Ø·¸¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ²æ¡¹¤Ï²ÈÂ²¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾»ú¤Ïtimelesz¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½±Ì¾¼°¤Èëð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢½±Ì¾¼°¤¬Ëë³«¤±¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ¸»ú¤Ï¾¾Åç¤¬Ä¾É®¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¹ð¤²¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ
8¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é²þ¤á¤Æ°ì¸À¤º¤Ä¤´°§»¢¤¬¡£¤Þ¤º¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ö³§ÍÍ¡¢¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£timelesz¤Ç¤¹¡£8¿ÍÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëö±Ê¤¯¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¡¢³Ú¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£
Â³¤¤¤Æ¾¾Åç¤µ¤ó¤¬¡Ö³§ÍÍ¡¢ËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉµÆÃÓ¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤³¤Á¤é¤Î²ñ¸«¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½¬»ú¤Ë¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²æ¡¹¤Î»×¤¤¤Èº£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¤ò¶»¤ËÉ®¤ò¿Ê¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¤¿¤À¤ÎÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡£²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°§»¢¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î½õ¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×²º¤ä¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£Â³¤¯¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î8¿Í¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Î¾å¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹Àë¸À¡£¼«Á³¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Èù¾Ð¤à°¦ÕÈ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¿É¤¤¤³¤È¤â°ì½ï¤Ë¡¢°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÈÂ²¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î²ñ¸«¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¡£
¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¿§¡¹¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¡Ë¤ª»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬°Ê³°¤Î7¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¸ÄÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼´¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤ÈºÝÍê¤â¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ²£¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤Ëº£¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ËÍ°Ê³°¤Î7¿Í¤òËÍ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢ËÍ¤â»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤ÎÁÛ¤¤¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¿·ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²æ¡¹¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¼Â´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜ¡¢Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¤«¤é¤Î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¼Â´¶¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î8¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤âµ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð
ºòÇ¯¤Î4·î1Æü¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤éÌó10¤«·îÈ¾¤Î·îÆü¤¬·Ð²á¡£¤³¤ÎÄ¹¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤ÎÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»ä¤Èº´Æ£¡¢ÃæÅç¡Ê·ò¿Í¡Ë¡£¡Ä¡Ä¾¾Åç!?¡×¤ÈÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»×¤ï¤º¤¢¤²¤ë¤È¡Ö¥Þ¥ê¥¦¥¹¡ÊÍÕ¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤È¾¾Åç¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¡¢²ñ¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬²¶¤Î¤³¤ÈÃæÅç¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾¯¡¹¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¤Ï¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤ª»Å»ö¤Î»þ¤â¤ª»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢4¼¡¿³ºº¤Î»þ¤Ë¸õÊäÀ¸¤Î³§¤¬¹ç½É¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌëÄÌ¤·¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ó¤ÊÃæËÍ¤Èº´Æ£¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¸å¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤òÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ´°÷¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤´¶¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀè¤Û¤É¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤«¤é»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¡£¡Ö°õ¾ÝÅª¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î10¤«·î´Ö¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5¼¡¿³ºº¤ÇÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖÇ»¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«4¿Í¤Ç¡ØNew phase¡Ù¤òÍÙ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¿³ºº¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¥È¥é¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤¿¤ê¡¢»¨µû¿²¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÌ²¤ë»þ¤Ë¡¢4¿Í¤È4¿Í¤Î´Ö¤Ë1¿Í¤Ç¡¢¥ß¥¤¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥é¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÀÎ¤Î°Î¤¤¿Í¤¬¿²¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¿²¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¿Ê¬¤â¤¦¤³¤ÎÀè¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¡×¤È¡¢·Î¸Å¾ì¤ÇÆæ¤Î¤Õ¤È¤óÇÛÃÖ¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤¿¤¢¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¿²¤¿¤¤¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°¦¤¢¤ë¤¤¤¸¤ê¡£
5¼¡¿³ºº¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¡£¡Ö5¼¡¿³ºº¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª»°Êý¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áï¤¯¤ó¤Ï¤è¤¯µã¤¯¤Î¤Ç¡¢¸«´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¾¡Íø¤¯¤ó¤ÈÉ÷Ëá¤¯¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤óÁï¤¯¤ó¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÎÞ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢´¶Æ°¤ÎºÇ½ªÆü¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£ÎÞ¤â¤í¤¤¤³¤È¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¾¾Åç¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤À¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÀèÇÚ¤ÎÌÚÂ¼¡ÊÂóºÈ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ØRock this Party¡Ù¤Î¥ê¥Ï¤ÎºÇÃæ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ¤ÏËÍ¤é3¿Í¤¬¿§¡¹¶µ¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿¶¤ê¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¿¶¤ê¤ò´Ö°ã¤¨¤ë»Ñ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£
ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¶¤¯¤ó¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØÃË¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ËÍê¤ó¤Ê¤è¡Ù¤È¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ªÁ°¤¬¡ÊÈ±¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ë¥ß¥¹¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¸¶¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤È¤«¤ò¸¶¤¯¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â·ë¹½¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¤¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¡£¸¶¤Ï¼þÅÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤¦¤È¡Ö¸¶¤¯¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÇ®¤¤¿Í¡É¡×¤ÈÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¸À°ì¸À¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤¸¤Ã¤ÈÃöËó¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë¤â¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¡£¡ÖËÍ¤ÏÁ´¿³ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¼çÎý´ü´ÖÃæ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉôÊ¬¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤Ã¤Æ°ìÈÖ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡£¤½¤ì¤ò1¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤âtimelesz¤Ètimelesz¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ïº£¸å¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âËÍ¤é3¿Í¤Î¤³¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤ä¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»»Þ¡Ê½ÙÍ¤¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¤â´Ñ¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Á´¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤À¡Ù¡Ø¼«Ê¬¼«¿È¤â½é¿´¤ËÌá¤ì¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¢¤êÊý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¼þÅÎ¤«¤éÈ±·¿¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢5¼¡¿³ºº¤Ç°µÅÝÅª¤ËÈ±¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Í§Ã£¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢³ÊÆ®µ»¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢4¼¡¿³ºº¤ÎÅÐ¾ì¤Î¥·¡¼¥ó¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£4¼¡¿³ºº¤ÎËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÙ¤ËÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡¢ÎÙ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¡¢1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç¤¤ÊÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
8¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï
À²¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿5¿Í¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ä¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¼ç±é¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¼çÂê²Î¤âtimelesz¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡¡¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÌÜÉ¸¤ËÂç¤¤¯·Ç¤²¤¿¡£ÃöËó¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈìÅÍß¤À¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤â¤Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢·ë¹½°Å¤á¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¡Ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¢¤È¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢²¿¤«³¤Î´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¡È¥·¥§¥ë¡É¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¡¢³´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö³¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³è¤«¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡£¡Ö¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿§¡¹ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤È¤«Ãæ³ØÀ¸¤È¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÙ³Ø¤Ë´èÄ¥¤ëÀ¤Âå¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤½¤¦¡£
8¿Í¤¬¤â¤·¡Ö²ÈÂ²¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡©
º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ètimelesz¤Ï²ÈÂ²¡É¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö8¿Í¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤é²ÈÂ²¹½À®¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡Ö8¿Í·»Äï¤«¤Ê¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬À¼¤òÂ·¤¨¤ëÃæ¡¢²ÈÂ²¤Î¹½À®¤ò¤´»ØÌ¾¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£É÷Ëá¤¯¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¡£Âçµ±¤Ï»°ÃË¡£¤Æ¤é¤¯¤ó¤¬¼¡ÃË¡¢¾À¸¤¬Ä¹ÃË¡£¾¡Íø¤¯¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊì¤¬2¿Í¤Ë!?
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÁï¤¯¤ó¤¬»ÍÃË¡¢¸¶¤¯¤ó¤Ï¤¤¤È¤³(¾Ð)¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÅ·Á³¤òßÚÎö¤µ¤»¤ëÃöËó¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬2¿Í¤¤¤¿»þ¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¡¹»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸¶¤¬¤¤¤È¤³¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Ç¼ÆÀ¤¹¤ëµÆÃÓ¤µ¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡£¡Ö°ìÈÖ°ã¤¦¤À¤í¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ßÆþ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍê¤â¤·¤¤¤è¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â´ò¤·¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¸ß¤¤¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¹ç¤¦Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²ÈÂ²¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¿·ÂÎÀ©Âè1ÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡ª
¤³¤³¤Ç¡¢¿·ÂÎÀ©timelesz¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊó¹ð¤¬¡Ä¡ª
¡Ö¿·ÂÎÀ©Âè1ÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ºº³Ú¶Ê¤Ç»È¤Ã¤¿¡ØRock this Party¡Ù¤ò2·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¥¿¥¤¥×¥í¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ë¤â²þ¤á¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹ðÃÎ¡£
Â³¤±¤Æ¾¾Åç¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¿·ÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤òº£¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¹â¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼
½±Ì¾¼°¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¡¢ÇÖ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤è¤¯¤ß¤ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿§¤¬¡Ä¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÀÖ¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»ç¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÎÐ¡¢¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿è¤Ê±é½Ð¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥«¥é¡¼¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡¢»ûÀ¾¤µ¤ó¤¬¿å¿§¡¢¸¶¤µ¤ó¤¬²«ÎÐ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥¯¡¢ÃöËó¤µ¤ó¤¬²«¿§¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤¬Çò¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¿§¤Ë¤Ï¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤«¤é»×¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤·¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¿§À÷¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤À¿¿¤ÃÇò¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¤Æ²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÇò¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤Ç¤â¡¢º£¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¿§¤òÃµ¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¡£
»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Æ¤é¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤µ¤È¿®Íê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍ¥¤·¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤½¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢¿å¿§¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤ËËÜ¿Í¤Ï¡Ö¿å¿§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿å¿§¤È¤¤¤¦¿§¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤µ¡¦¿®Íê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Ê²óÅú¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¿§¡£¾À¸¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿§µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡£¤Ç¤â¾À¸¤â¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÈÇ®¤¤ÃË¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¿å¿§¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½°Å¤á¤Î¿§¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¤â¤Î¤ò²¿¤«Çã¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡Ö¼þÅÎ¤Ï²«¿§¤Ç¤¹¡£°¦ÕÈ¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤«¤é¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤È¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡¢°ìÀÚÉé¤Î´¶¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ²«¿§¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁï¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½À¤é¤«¤ËÊÖÅú¡£»×¤ï¤º¾¾Åç¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡£
¡Ö¸¶¤Á¤ã¤ó¤Ï²«ÎÐ¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÇÖ¤ÎÃæ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¤¿¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²«ÎÐ¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¡×¤È¶Ã¤¡£¡ÖËÍ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÎÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤·¤¤¤â¤Î´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£(¸¶¤µ¤ó¤Ï)¡ÈÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¿Æ¶á´¶¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª¿ÍÊÁ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾¾Åç¤µ¤ó¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¡¼¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£²«ÎÐ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î5¿Í¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¶¦¤Ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡£½±Ì¾¼°¤È¤¤¤¦Á¥½Ð¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿ÇÖ¤ò°û¤ß´³¤·Äù¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÀÆ¤Ë¤°¤¤¤Ã¤ÈÇÖ¤¬·¹¤¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËÇï¼ê¤¬¹¤¬¤ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡Ä¡£¸¶¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ë¤¬¤Ã!!¡×¤È¤¤¤¦Àä¶«¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¸¶¤µ¤ó¤ÎÇÖ¤À¤±¶ìÌ£Æþ¤ê¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÇú¾Ð¤ÎÅ¸³«¤â¡£
²ñ¾ìÃæ¤Ë¥É¥Ã¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¹¬¤»¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£8¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÂÎÀ©timelesz¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤Æ½¸¤Ã¤¿¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¿¤Á¡£¤³¤³¤«¤é¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤È¤¤¤¦Ç®¤¤·è°Õ¤Ë°î¤ì¤¿8¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ò¤È¤¤ïâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
PROFILEtimelesz
¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡£2011Ç¯11·î16Æü¡¢Sexy Zone¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSexy Zone¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯4·î1Æü¤è¤êtimelesz¤Ë²þÌ¾¤·¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£Æ±Ç¯9·î¤è¤êNetflix¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤ÎÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2025Ç¯2·î5Æü¡¢6¼¡¿³ºº¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬½ªÎ»¡£2·î15Æü¤Ë5¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
INFORMATION¡Øanan¡Ù¤Ç¤Î2¹æÏ¢Â³É½»æ¤¬·èÄê¡ª
3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢3·î12Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Øanan¡Ù¡Ê2437¹æ¡¢2438¹æ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤òÃµ¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Øtimelesz project-AUDITION-¡Ù¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡¢2¹æÏ¢Â³É½»æ¤ÎÅÐ¾ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤¬2½µ¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢Â³¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢anan55Ç¯¤ÎÎò»Ë¾å½é¡ª Ã»´ü½¸Ãæ´ë²è¡Ötimelesz project-AUDITION- DOCUMENTARY¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¡ÈÉ½»æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡É¤ò¤¼¤Ò¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Ì¿¿¡¦¾®ÃÓÍý·Ã¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¡Ê¡ÅÄ·Ã»Ò