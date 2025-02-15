½ÂÃ«Æäºé¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤«¤¸¤ê¤«¤±¡Ä¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡×
¸µNMB48¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾Ð´é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÂÃ«¤Ï¡Öhappy Valentine¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¥Á¥ç¥³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢»ä¤Î¤«¤¸¤ê¤«¤±¥È¥Þ¥È¡Ä¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡¡¾Ð¡Ê¥È¥Þ¥È¤âÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¥È¥Þ¥È¤Ç¤¹¤«¤é°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¢ö¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤«¤¸¤ê¤«¤±¤Î¥È¥Þ¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¡¼¤¤¥Á¥ç¥³¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤â´Ý¤«¤¸¤ê¤Ç¤¤¿¤¯¤é¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¡¼¤¤¥È¥Þ¥È¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¾Ð¡×¡ÖÂç¼«Á³¤ªÌîºÚ¥í¥±³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö´Å¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤«¤ß¤·¤á¤Æ¡×¡Ö´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»×¤¤½Ð¤Ï»ä¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¾Ð´éºÇ¹â¡×¡Ö¤Ê¤®¤µ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼õ¤±¤È¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤¸¤ê¤«¤±¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¿¤À¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£