¤ª¤í¤¹¤Î¤Ï»³°ò¤¸¤ã¤Ê¤¯ÌÚºà¡£²Ðµ¯¤³¤·¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ª¤í¤·¶â
À¸Õª¤òºï¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡©
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤Æ¡¢¤â¤·¸¶»ÏÅª¤ÊÊýË¡¤Ç²Ðµ¯¤³¤·¤¹¤ë¤Ê¤é²Ð¸ý¡Ê¤Û¤¯¤Á¡Ë¤¬É¬Í×¡£
Âç¤¤Ê±ê¤Ë°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥µ¥â¥µ¤·¤¿²Ð¸ý¤Ë°ú²Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÄêÀÐ¤Ç¤¹¡£
¿ÅÂå¤ï¤ê¤ÎËÀÀÚ¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»³¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð¸ý¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤ª¤í¤·¶â
WILDOOR¤Î¡Ö²Ð¤ÎÁÇ¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤í¤·¶â¡£
¤À¤±¤É»Þ¤Ê¤É¤ÎÌÚºà¤ò30ÉÃ¤ª¤í¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë²Ð¸ý¤¬ºî¤ì¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²Ð¸ý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¤¹¤°°ú²Ð¤¬¤Ç¤¡¢Âç¤¤Ê±ê¤òºî¤ë¤Î¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£
¥Ê¥¤¥ÕÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤òÀÚ¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Æ»¶ñ¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â
È¢·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¥á¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢Àè¤Ëºï¤Ã¤¿²Ð¸ý¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¡£
¤ª¤í¤·¶â¤Ï¥¢¥ë¥ß¤Î¾å¤Ë¹Å¼Á¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÇÉ½ÌÌ½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÀÚ¤ìÌ£¤¬Æß¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ü¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±
¡Ö²Ð¤ÎÁÇ¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤¬²Ðµ¯¤³¤·¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿±ü¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áá¤¯¤´ÈÓ¿©¤Ù¤è¤¦¤è¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç²Ðµ¯¤³¤·¤ò¤·¤¿¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤»¤á¤®¹ç¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ê¡£
¸½ÃÏÄ´Ã£¤Ç¤¤Æ¥¨¥³
Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤²Ð¸ý¤¬¡¢¸½ÃÏÄ´Ã£¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¥¨¥³¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½Ð»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: YouTube, GREEN FUNDING via WILDOOR
¥®¥º²°ÂæÆÃÅµ¡§¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô ½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î¥«¥é¡¼ÈÇ¥×¥ê¥ó¥ÈÆ±Éõ