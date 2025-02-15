¡Ö¤â¤·¿Í´Ö¤¬Íã¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡©¡×¤ò²Ê³Ø¼Ô¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë
¾®¤µ¤¤º¢¡¢Ä»¤¬¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤ÊÁÛÁü¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎLive Science¤¬ÀìÌç²È¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
If humans could fly, how big would our wings be? | Live Science
¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç³Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¥Ò¥ë¹»¤ÎÀ¸Êª³Ø¶µ¼ø¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ø¥É¥ê¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èô¤Ö¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÍã¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¼ç¤ËÂÎ½Å¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢ÂÎ½Å¤¬70kg¤Ç¿ÈÄ¹¤¬150cm°Ê¾å¤Î¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê±©¤ÎÍã³«Ä¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹¤²¤¿Íã¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Âç³Ø¤ÇÀ¸Êª³Ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾åµé¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ê¥Ã¥º»á¤¬2007Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ä»Îà³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëººÆÉÉÕ¤²Ê³Ø»ï¡¦Journal of Avian Biology¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥Ã¥º»á¤Ï¡¢Ä»¤ÎÍã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÂÎ½Å¤Ë±þ¤¸¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤ò¹Í»¡¤·¡¢ÊýÄø¼°¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊýÄø¼°¤ò¸µ¤Ë¿Í´Ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÍã¤ÎÂç¤¤µ¤ò·×»»¤·¤¿¥Ø¥É¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤Ë¾®¤µ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²áµî¤ÎÃÏµå¤Ë¤ÏÍã¤ò¹¤²¤ë¤È6¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ëµðÂç¤ÊÄ»¤¬¼Âºß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢²½ÀÐ¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍãÉý¤¬ºÇÂç6¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¡Ö¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â³¦¥µ¥¤¥º¤ÎÄ»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë - GIGAZINE
¶õ¤òÈô¤Ù¤ë¿Í´Ö¤òÁÛÁü¤¹¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÇØÃæ¤«¤éÄ»¤Î±©¤¬À¸¤¨¤¿Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¶²Îµ¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ï¥Ó¥Ö»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤ÎÍã¤ò±©¤Ð¤¿¤«¤»¤ë¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¸ª¹Ã¹ü¤È¡¢¶»¤«¤éÇØÃæ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈôæÆ(¤Ò¤·¤ç¤¦)¶Ú¡×¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÄ»¤ÎÍã¤è¤ê¥³¥¦¥â¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÍã¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¾¼ê¤¬ÍãÉý6¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇµðÂç²½¤·¡¢»Ø¤Î´Ö¤òÈôËì¤¬Ê¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÈô¤Ö¤Ë¤Ï±©¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¶ÚÆù¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ä»¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤Î¤¦¤ÁÊ¿¶Ñ16¡Á18¡ó¤ÏÈô¤Ö¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏºÇÂç30¡ó¤Î¶ÚÆù¤ò¶»Éô¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¼ï¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä»¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥³¥¦¥â¥ê¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤¬Á´¿È¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÍã¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥Ó¥Ö»á¤Ï¡Ö¶»¤ÏÂç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¡¢ÇØÃæ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èô¹Ô¤Ë¤Ï¡Ö±©¤Ð¤¿¤¯¡×¡Ö³ê¶õ¤¹¤ë¡×¡Ö¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡×¡Ö³êæÆ(¤«¤Ã¤·¤ç¤¦¡¿¥½¥¢¥ê¥ó¥°)¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬Íã¤Î¼ïÎà¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Èô¹ÔÃæ¤º¤Ã¤È±©¤Ð¤¿¤¯Ä»¤ÏÍã¤¬Ã»¤¯´è¾æ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É±©¤Ð¤¿¤«¤º¤ËÈô¤Ö¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥½¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Èô¤ÓÊý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤ÏÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄ¹¤¤Íã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ó¥Ö»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤¿Í´Ö¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê±©¤Ð¤¿¤«¤º¤Ë³êæÆ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
Î¥Î¦¤Î»ÅÊý¤âÌäÂê¤Ç¡¢6¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ëÍã¤òÇÉ¼ê¤Ë±©¤Ð¤¿¤«¤»¤ë¤ÈÃÏÌÌ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÍã¤ò¾å²¼¤µ¤»¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤È¡¢¥Ø¥É¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ï¥Ó¥Ö»á¤Ï4ËÜ¤Î¼êÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Ä¡Ö4ËÜÂÎ¥Î¦(¥¯¥¢¥É¥é¥Ú¥À¥ë¡¦¥í¡¼¥ó¥Á)¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ó¥Ö»á¤é¤¬2010Ç¯¤Ë³Ø½Ñ»ï¡¦PLOS One¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2²¯Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÀÔÄÇÆ°Êª¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤ËÈô¤ÖÇ½ÎÏ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿ÍãÎµ¤â¡¢Íã¤ò´Þ¤á¤¿4ËÜ¤ÎÂ¤ÇÊâ¹Ô¤·¤¿¤êÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¸½Âå¤ÎµÛ·ì¥³¥¦¥â¥ê¤Ê¤É¤â¡¢¤è¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤ÇÊâ¤¤¤¿¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
by Luke Holmes
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Live Science¤¬2¿Í¤ÎÀìÌç²È¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Í´Ö¤¬¶õ¤òÈô¤Ù¤ëÍã¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡ÖÎ¾ÏÓ¤ò¹¤²¤ë¤È6¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ëµðÆý¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¥³¥¦¥â¥ê¿Í´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ø¥É¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬Èô¤Ö¤Ë¤ÏÄ»Îà¤¬Ä¹¤¤ºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¬±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£