¸µ¥Õ¥¸µ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»×¤¤½ÐÈäÏª¡¡¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¡×¼èºà¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿É×¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ÖÁÇÅ¨É×ÉØ♥¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ×»ü¶Ç»Ò¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µ×»ü¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÏî´ÍºÂÀ¡Ê£³£°¡Ë¡áÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡á¤È£²£²Ç¯£µ·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Ç¯¤Ë¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¸å¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£¥«¥Ê¥Àºß½»¡Ê¢¨Åö»þ¡Ë¤ÎÅÏî´¤Î¸µ¤Ø½Ð¸þ¤¯·Á¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££²£²Ç¯£´·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢Íâ·î¡¢·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡É×¤ÏµÞ¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¤Ç£Í£å£í£ð£è£é£ó¤Ø¸þ¤«¤¤¡¡»ä¤Ï£Á£ò£é£ú£ï£î£á¤Ç£±¿Í°ú¤Ã±Û¤·ºî¶ÈÃæ¡×¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿§¡¹¤È¡£¡¡£Î£Ù¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿£Å£í£ð£é£ò£å¡¡£Ó£ô£á£ô£å¡¡£Â£õ£é£ì£ä£é£î£ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£ÅÏî´¤ÏºòÇ¯£²·î¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë¤«¤é¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤â¸ò¤¨¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ïº£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò³«¤±¡¢Í¥¤·¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ×¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ♥¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤ÎÎÉ¤¤¤´É×ÉØ¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö³¤³°À¸³è¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£