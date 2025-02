¡Öunder the weather¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÖÅ·µ¤¤Î²¼¡×¤À¤È°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤...¡ª

正解は「気分や体調が優れない」でした!

一説によると、船酔いした船員がデッキの下で体を休めたことが語源になっていると言われています。

体調が悪い時に「I feel sick.」と言いがちですが、ぜひこのフレーズも覚えておいてくださいね。

A:「Are you okay?」

(大丈夫?)

B:「I'm feeling a bit under the weather. I think I drank too much last night.」

(体調が優れないんだ。昨日お酒を飲みすぎたみたい)