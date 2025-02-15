¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ËÙÅÄ¸¿µ¤ËÄÁ»ØÎá¡¡ÂÇ¼Ô¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ëà¤ª¤Á¤ç¤¯¤ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×á¤È¤Ï
¡¡£Ç¤Î»Ø´ø´±¤¬¼ã¼êÅê¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ØÎá¤À¡£
¡¡µÜºê¤«¤é°ÜÆ°¤·¤¿µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¤Î£²¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¿ËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤ËÃÙ¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤Áµå¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëËÙÅÄ¤À¤¬¡ÖËÍ¤Î¤ÏÂ®¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë»÷¤¿µ°Æ»¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÓ¤òÈ´¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é£±£²£°¥¥í¤¯¤é¤¤¤ÇÅê¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤ß¤í¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÂÇ¼Ô¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åª³Î¤Ê»Ø´ø´±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¡¢¤Û¤ó¤È½é¤á¤ÆÅê¤²¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ø°Õ³°¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Í¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ò¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç»È¤¨¤¿¤éÉý¤â¹¤¬¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤È¤«¸«¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¹âÂ´£¶Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤°ú¤½Ð¤·¤È¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ë¡¢½Ð¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¡¢°¤ÉôÎ®à¤ª¤Á¤ç¤¯¤êµåá¤Î¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£