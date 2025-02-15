¹õÀ±È¯¿Ê¤Îµ´ÌÚ¼¯Åç¡¡¹¶·â¤ÏÉÔÈ¯¡ÄFWÎëÌÚÍ¥Ëá¡Öº¬µ¤¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¡¡¾ÅÆî¡¡1¡½0¡¡¼¯Åç¡Ê2025Ç¯2·î15Æü¡¡¥ì¥â¥óS¡Ë
¡¡¼¯Åç¤ÏÎíÇÔ¤Ç¡¢µ´ÌÚÃ£¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏÁ°È¾5ËÜ¡¢¸åÈ¾2ËÜ¤È¡¢5¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤¯Áê¼ê¤òÂÇ³«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¡Ö·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬CK¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤â¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£5Ëç¤Ç°ú¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ë³¨¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤È¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤ÏÀ¨¤¯¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¯Åç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º¬µ¤¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¼¯Åç¤Ê¤Î¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£